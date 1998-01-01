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26 июня
Иностранцы не смогут посетить Израиль до первого августа
Правительство Израиля продлило еще на месяц запрет на посещение страны зарубежными туристами
Как сообщили нашему порталу в департаменте Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ, вчера правительство Израиля приняло решение о продлении запрета на въезд в страну иностранных граждан в период пандемии коронавируса. Срок действия ограничений, который истекал 1 июля, продлен до 1 августа.
«Мы очень внимательно относимся к вопросу безопасности здоровья туристов и пристально следим за эпидемиологической обстановкой. Надеемся, что благодаря продленным ограничениям ситуация улучшится, и мы сможем быстрее открыть границы и возобновить туристические потоки между Израилем другими странами», - прокомментировал нам это сообщение Владимир Шкляр, директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ, советник посольства государства Израиль в РФ.
Запрет на пересечение границы Израиля до 1 августа распространяется и на иностранцев, выполняющих транзитные перелеты. Въезд в страну разрешен лишь иностранцам, имеющим специальное разрешение Управления по делам населения и иммиграции, а также Министерства здравоохранения Израиля.
Между тем, по информации Министерства туризма, жизнь в стране постепенно возвращается в нормальное русло. Так, в минувший понедельник после трех месяцев перерыва в Израиле вновь возобновилось железнодорожное движение.
При этом пока что заказывать поездку необходимо заранее на сайте железных дорог Израиля, который в том числе доступен на русском языке или через мобильное приложение. Приобрести билет в обе стороны пока невозможно — на каждую поездку потребуется заранее получать QR-код, который необходим, чтобы пройти на железнодорожную станцию.
Г-н Шкляр также прокомментировал изменения, происходящие в столице страны: «Находясь в Иерусалиме, я с неподдельной радостью наблюдаю за тем, как возрождается город и уже принимает израильских туристов. Всё больше отелей и культурных объектов Иерусалима открывают свои двери, следуя всем строгим требованиям и рекомендациям министерства здравоохранения.
Если говорить о гостиничном секторе, в разгар лета в Иерусалиме будет доступно почти 4 тыс. номеров всех типов – от скромных комнат в хостелах до люксов. Более того, уже началось планирование массовых мероприятий на этот год. Надеюсь, что в осенних мероприятиях смогут принять участие в том числе и российские туристы».
В то же время израильский портал «Вести» сегодня сообщает, что «Аналитики военной разведки (АМАН), изучившие ситуацию с коронавирусом, распространили отчет, в котором фиксируют вторую волну коронавируса. Совместно с медиками они рекомендуют начать поэтапный откат к ограничениям, которые были сняты в мае 2020 года.
Ранее 25 июня представитель Минздрава проф. Сигаль Садецки выразила мнение, что карантин был снят слишком быстро и слишком рано. По ее мнению, это могло стать толчком в возобновлению распространения коронавируса».
Отметим, что, по официальной информации, на сегодняшний день в стране было зарегистрировано 22 400 заболевших коронавирусом. В настоящий момент заражены 6 084 человека, 311 заболевших умерли,16 тыс. выздоровели.
/TOURBUS.RU
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