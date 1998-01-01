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26 июня
Туроператор «Ника»: «Мы сделали практически невозможное»
История с банкротством одного из старейших туроператоров приняла неожиданный оборот - «Ника» возвращается на рынок
Как сообщал ранее наш портал, один из старейших петербургских туроператоров "Ника" 22 июня объявил о прекращении деятельности. Причиной такого решения, по заявлению руководства, стала не пандемия, а отказ компании "Ингосстрах" продлевать договор страхования ответственности перед туристами, истекавший 23 июня. В компании заявили о невозможности найти другого страховщика или воспользоваться другими формами гарантий.
"Ника" работала в сфере внутреннего и выездного туризма 27 лет, продавала круизы по рекам России и за рубеж, а также комбинированные экскурсионные туры. Туроператор имел обязательства по проданным турам перед 700 туристами. По расчетам его руководства, финансового обеспечения в размере более 53 млн рублей должно было хватить для выплат за отмененные туры.
Между тем, вчера поздно вечером на сайте туроператора неожиданно появилось новое обращение: «За эти дни был пройден длинный и очень странный путь! Мы согласились "убить себя" для вашей гарантии. Но оказалось, что страховая защита – это более чем странный механизм, порой непонятно, что в нем есть от понятия "защита"... После большого количества совещаний и разъяснений стало понятно, что большинство из вас не получит страхового возмещения. Ведь у страховой компании так много "ходов" для того, чтобы не выплачивать страховое возмещение. И мы сделали практически невозможное, подняли огромное количество резервов, и мы можем работать!
И больше не зависим от страховых компаний! Мы благодаря вам и вместе с вами переживем эту пандемию и будем великолепно путешествовать».
Компания также поблагодарила туристов за поддержку и объявила, что уже сегодня вернется к нормальной работе.
По информации из профессиональных кругов, руководители «Ники» согласились с предложенным Ростуризмом вариантом остаться на рынке, пополнив фонд персональной ответственности (ФПО) ассоциации «Турпомощь» до 7% от общей цены реализованного в прошлом году турпродукта, что составляет 9 млн руб. Ранее компания заявляла, что в ФПО уже накоплено 3 млн руб. За счет этого она освобождается от необходимости иметь фингаранта-страховщика. Решение Ростуризма об исключении "Ники" из Реестра должно быть отозвано в ближайшее время.
Как прокомментировали сегодня в АТОР, «Согласно законодательству, Ростуризм может освободить туроператора от необходимости иметь финансовую гарантию после того, как туроператор пополнил фонд персональной ответственности (ФПО) ассоциации «Турпомощь» до 7% от общей цены реализованного в прошлом году турпродукта. Сверка идет раз в год, в апреле. Это нормальная практика.
Единственное отличие в данном случае – это скорость принятия такого решения, обычно на него уходит 30 рабочих дней. И здесь нужно сказать большое спасибо Ростуризму за поддержку туроператоров и соответственно потребителей.
Оперативность принятого решения дала возможность туроператору, решившему покинуть рынок, вновь вернуться к работе».
Как рассказал в свою очередь исполнительный директор «Ники» Михаил Корнышев, которого сегодня цитирует РСТ, «С утра 23 июня мы стали получать звонки и электронные письма от турагентов, партнеров по всему миру, которые сожалели о случившемся и пытались нас поддержать. В офисы в Москве и Петербурге звонили туристы – представьте себе, не разъяренные и не с претензиями. Сочувствовали, предлагали помощь, выражали доверие, говорили "как же мы теперь без вас". Это нам дало неожиданную колоссальную поддержку».
«Мы больше не зависим от страховых компаний. Возвращаемся к работе, будем справляться с проблемами своими силами. Благодарю всех, кто нас поддержал. За эти три "черных" дня мы не услышали от коллег и клиентов никакого негатива. Это придало нам сил. Будем работать», – заключил Михаил Корнышев.
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