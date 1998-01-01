Гиды оказались не у дел

Экскурсоводы и гиды-переводчики не только лишились работы из-за пандемии коронавируса, но и никак не могут получить даже минимальную помощь от государства

Одна из самых сложных ситуаций в сфере туризма сложилась для экскурсоводов, гидов и гидов-переводчиков: по оценке участников рынка, они не только лишились работы из-за пандемии коронавируса, но и никак не могут получить даже минимальную помощь от государства.

Как пояснила во время онлайн-марафона на «Росбалте» в поддержку малого и среднего бизнеса «Спасти бизнес: миссия (не)выполнима?» член Сообщества гидов Санкт-Петербурга Елизавета Нефедова, «гиды-переводчики, лишившиеся работы из-за закрытых границ, не могут доказать, что лишились дохода из-за пандемии».

По ее словам, большинство из них заключает гражданско-правовой договор подряда на период работы весной и летом, однако в этом году очевидно, что обслуживать им некого. «А в службе занятости, куда специалисты обращаются в попытке получить хоть какие-то деньги, не понимают, что туркомпании, которые намеревались нанять их на работу в апреле, не смогли этого сделать», - поясняет эксперт.

По приблизительным оценкам, в Петербурге насчитывается около 5 тыс. специалистов этого профиля, напрямую связанных с туризмом и сферой гостеприимства.

При этом руководитель Санкт-Петербургской ассоциации гидов-переводчиков китайского языка Виктория Баргачева поясняет, что в городе на Неве имеется несколько типов оформления занятости гидов в туризме. «Это может быть как совместительство, так и индивидуальное предпринимательство или самозанятость, - констатирует она. - В период пандемии та часть гидов, которая работала по совместительству, оказалась самой защищенной, так как основная работа, в принципе, у них осталась. А вот частные предприниматели или фрилансеры пострадали больше».

«По факту такие гиды не могут претендовать даже на социальное пособие по безработице (т. е. на его минимальный размер), поскольку для этого необходимо иметь опыт трудовых отношений (трудовую книжку), - отмечает она. - Увы, но краткосрочные договора подряда, закрытое ИП или опыт работы, подтвержденный другими документами, для существующей на сегодня системы неважны. Поэтому отсутствие политического решения о признании экскурсоводов и гидов безработными на основании сопутствующих документов (аккредитация, договор подряда, закрытое ИП и другие), к сожалению, ведет к тому, что представители нашей профессии оказываются полностью незащищенными».

По словам Виктории Баргачевой, «выплывают» гиды по-разному. Например, среди гидов с китайским языком активно заработали сразу три онлайн-школы его преподавания. «Коллеги очень активно и креативно организовались и создали уникальный и востребованный продукт, привлекают к этому и других, - замечает она. - Однако, сократив до минимума потребление, остается только надеяться на то, что границы откроют хотя бы осенью».

Есть опасения и другого рода. Как известно, значительная часть турпотока из Китая в России и Петербурге в частности обслуживалась «по-серому». И в то время, как легально работавшие специалисты в России борются за выживание, работавшие в «серых» компаниях просто выключили компьютеры, закрыли помещения и уехали в Китай.

«Мы боимся, что без принятия закона о гражданстве гидов, когда Россия вновь откроется Китаю, на рынке не останется легальных компаний, способных работать на въезд. - говорит Виктория Баргачева. - А нелегалы вернутся в два счета и еще больше укрепят свои позиции».

/TOURBUS.RU