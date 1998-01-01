Мальдивы возобновляют прием иностранных туристов с 15 июля

Справка об отсутствии коронавируса туристам, которые прилетят на Мальдивы, не понадобится

Мальдивы начнут принимать иностранных туристов с середины следующего месяца, соответствующее решение приняло правительство страны, сообщает сегодня «Интерфакс».

Курорты, сафари и отели на необитаемых островах возобновят прием иностранных туристов с 15 июля. На обитаемых островах гостевые дома и отели начнут работать с 1 августа. За поездку путешественники смогут пожить только в одной гостинице.

Туристы получат бесплатную визу на 30 дней по прибытии, справки на отсутствие COVID-19 им не понадобятся. Если у путешественников не будет симптомов коронавируса, 14-дневный карантин проходить также не нужно. По прибытии понадобится "декларация здоровья", которую можно будет заполнить в самолете.

Тех, кто в последние две недели контактировал с людьми с подозрением на COVID-19, попросили воздержаться от поездок в страну. Руководство для туристов будет периодически пересматриваться в связи с развитием событий.

"Туризм является крупнейшим источником валютных поступлений в экономику Мальдив. Индустрия зашла в тупик из-за жестких ограничительных мер, введенных из-за пандемии. Но сейчас она готовится к перезапуску с новыми мерами безопасности для туристов и персонала", — отмечают местные СМИ.

«Отели на Мальдивах будут открываться поэтапно. Ведь какой смысл открывать отель для небольшого количества гостей? По мере восстановления турпотока, будут открываться и отели. Думаю, к осени всё восстановится», - заявил Дмитрий Арутюнов, генеральный директор компании «АРТ- Тур», которого цитирует АТОР.

Что касается тарифов, то, по словам Дмитрия Арутюнова, ценник на отели останется примерно на уровне прошлого года, но, безусловно, будут спецпредложения для стимуляции турпотока. «Нет сомнений, что сработает фактор отложенного спроса, что поспособствует бодрому восстановлению потерянных объемов», - говорит эксперт.

Напомним, что в минувшем году Мальдивы посетили рекордные 83,4 тыс. путешественников из РФ – на 17,5% больше, чем годом ранее.

Россия заняла шестое место по числу туристов в стране, при этом в тройку лидеров вошли Китай, Индия и Италия.

/TOURBUS.RU