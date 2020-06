Новости The New York Times: Евросоюз не готов открыть границы для России, США и Бразилии Эксперты комментируют предварительные результаты обсуждения программы восстановления турпотока в страны ЕС

Страны Европейского союза могут оставить закрытыми границы для США, России и Бразилии из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом в этих странах, сообщает газета The New York Times со ссылкой на проект списка стран, которым будет открыт въезд в ЕС. По данным издания, на данный момент у ЕС есть два потенциальных списка третьих стран, жителям которых могут разрешить въезд в страны Союза. Отмечается, что в эти списки включены Китай, а также такие развивающиеся страны, как Уганда, Куба и Вьетнам. Издание сообщает, что эти страны были выбраны в качестве безопасных на основании комбинации эпидемиологических критериев. Ориентиром является среднее число случаев заражения за последние 14 дней, которое приходится на 100 тыс. человек населения. В странах ЕС среднее число составляет 16. Согласным подсчетам издания, в США этот показатель равен 107, в Бразилии — 190, а в России — 80. Отмечается, что окончательный вариант списка безопасных стран будет опубликован ЕС до 1 июля в качестве рекомендации странам-членам блока. The New York Times поясняет, что ЕС не может заставить страны-члены принимать распоряжение, однако несоблюдение рекомендаций какой-либо страной может привести к восстановлению границ внутри Евросоюза. Газета подчеркивает, что проект списков был предоставлен изданию на условиях анонимности официальными лицами, имеющими отношение к тематике обсуждения. Как отмечает сегодня «Интерфакс», ранее в июне член Еврокомиссии по внутренним делам Ильва Йохансон изложила перспективу отмены ограничений на внешних границах. "После отмены всех пограничных проверок внутри союза мы предлагаем четкий и гибкий подход к снятию ограничений на поездки в ЕС начиная с 1 июля", — объявила еврокомиссар 11 июня на пресс-конференции в Брюсселе. Она отметила, что "эти ограничения пока нельзя снять сразу". "Будем это делать постепенно", — пояснила член Еврокомиссии. Г-жа Йохансон также сообщила, что будет составлен обновляемый список стран с учетом их эпидемиологической обстановки, для которых ЕС начнет с 1 июля постепенно открывать границы. Между тем, по информации газеты Politico, среди европейских стран идет очень «сложная дискуссия» по списку стран, границы с которыми могут открыться с 1 июля. Как отмечает издание, государства ЕС, ориентированные на прием российских туристов, выступают за открытие границ для россиян. Например, такую позицию заняли Греция и Кипр. Ранее о готовности принимать граждан РФ заявляла и Италия. По данным Reuters, окончательное решение Брюсселя по открытию границ ЕС будет опубликовано на следующей неделе. Агентство со ссылкой на свои источники сообщает, что критерии поездок в ЕС «еще могут измениться». Кроме того, общие рекомендации не будут иметь обязательной силы для любого из государств Евросоюза. «Эти рекомендации вызывают много противоречий. Многие страны, отстаивая свои интересы, могут пойти своим путем», - сказал дипломат о предложении ЕС. Между тем эксперты АТОР сегодня заявили, что в первую очередь для российских туристов бует важен факт открытия границ РФ. Пока ориентиром в этом является расписание «Аэрофлота»: национальный перевозчик планирует рестарт международных рейсов с 1 августа. По оценкам экспертов АТОР, в открытии границ ряда стран ЕС для граждан РФ большую роль может сыграть безвизовая Турция. «Если Турция добьется возобновления авиасообщения с РФ с 15 июля, это может ускорить открытие туристических коридоров Греции, Италии и Кипра с Россией. Эти страны Средиземноморья обязательно поборются за российских туристов», - уверены эксперты. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 По тексту:



Подписка