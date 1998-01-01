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25 июня
Стал известен план восстановления международного авиасообщения
Глава Росавиации предлагает поэтапное снятие ограничений на международные полеты
Как сообщает сегодня газета «Коммерсант», руководитель Росавиации направил в Роспотребнадзор и в аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой письмо, в котором предлагает поэтапное снятие ограничений на международные полеты, начиная со стран СНГ. Авиасообщение с другими странами г-н Нерадько предлагает открывать в зависимости от эпидемиологической обстановки в них. Источник в Росавиации подтвердил факт существования письма. Официально в ведомстве ситуацию не комментируют.
В секретариате Татьяны Голиковой сказали, что "оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции поручил МИДу, Росавиации и Роспотребнадзору рассмотреть вопрос возможного открытия авиасообщения: «Вопрос находится в стадии проработки. Решения о возобновлении международного авиасообщения будут приняты симметрично, с учетом договоренностей России с другими странами, исходя из эпидемиологической ситуации».
Источник издания в одной из компаний полагает, что обращение Росавиации вряд ли приведет к немедленным последствиям.
«В существующей схеме принятия решений в правительстве руководитель Росавиации не может принимать решение об открытии международного авиасообщения. Его принимает оперативный штаб. В данном случае обращение Александра Нерадько похоже на формальность — он отвечает за авиацию, поэтому должен был так или иначе представить правительству какую-то позицию»,— полагает собеседник в другой авиакомпании.
Собеседники “Коммерсанта” в авиакомпаниях сомневаются в том, что открытие сообщения со странами СНГ кардинально повлияет на загрузку флота. Наиболее перспективные направления — Узбекистан и Таджикистан благодаря трудовым мигрантам. Напомним, что Грузия с 2008 года не входит в СНГ и прямое авиасообщение между Россией и Грузией с лета 2019 года по-прежнему остановлено.
«Открыть полеты в Европу было бы гораздо логичнее — заболеваемость в европейских странах сегодня упала до нескольких десятков человек в сутки, что существенно ниже, чем в СНГ. Другой вопрос — захотят ли там принимать русских туристов»,— говорит один из собеседников газеты.
Напомним, что страны Евросоюза, открывающие границы с 1 июля, по данным The New York Times, не готовы принимать приезжающих из России, США и Бразилии.
Впрочем, другой источник уверен, что любое снятие ограничений положительно скажется на отрасли: «Продажи на июль идут, но по такой цене, что выйти в прибыль по итогам лета все равно уже не получится. И страны СНГ ситуацию не спасут. Все, у кого есть деньги, поездки этим летом из-за пандемии не планируют».
При этом глава информагентства Infomost Борис Рыбак считает, что, поскольку Россия продолжает оставаться одним из мировых лидеров по числу заболевших коронавирусом, а авиасообщение, видимо, планируется открывать по принципу взаимности, «центры принятия решений об открытии международного авиасообщения в этом году будут находиться за пределами страны».
Он согласен, что международные рейсы в страны СНГ могут быть востребованы, но кардинально не исправят общую картину в отрасли. Эксперт добавил, что существует вероятность, при которой международное сообщение с Россией будет закрыто до конца лета или даже на более длительный срок.
/TOURBUS.RU
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