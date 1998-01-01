Петербургские отельеры: «Неопределенность, отсутствие конкретики и популизм убивают бизнес города»

В отправленном на имя президента РФ открытом письме отельеры Северной столицы просят его о помощи и скорейшем решении вопроса о возможности работать, - сообщает наш корреспондент в Петербурге.

В частности, в письме говорится о том, что в Петербурге «по состоянию на 22 июня 2020 года продлены практически все запреты и ограничения, связанные с работой предприятий индустрии гостеприимства, туризма и сферы услуг», а также «отсутствует дорожная карта возобновления работы отрасли и связанной с ней сферы услуг», а «неопределенность, отсутствие конкретики и популизм убивают бизнес города».

«Петербург всегда являлся туристической столицей России и значимая часть бюджета складывается в городе из поступлений от туристической отрасли и отрасли гостеприимства, - пишут бизнесмены. - Указанные отрасли обеспечивают большое количество квалифицированных рабочих мест и именно эти отрасли оказались сейчас самыми незащищенными».

В этой связи предприниматели просят помочь и «добиться от администрации города конкретных сроков и условий возобновления работы всей отрасли туризма и сферы услуг в городе, а также четкого плана по выводу столь важной для города отрасли из кризиса».

Среди подписавших петицию указаны десятки предпринимателей, включая главу петербургского представительства Федерации рестораторов и отельеров РФ Леонида Гарбара, президента «Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга» Владимира Васильева, сопредседателя Комитета по туризму Санкт-Петербургского отделения Американской Торговой Палаты в России Викторию Шамликашвили, президента Ассоциации владельцев пассажирских судов Санкт-Петербурга Владимира Родионова, главу Северо-Западного отделения Лиги хостелов, малых отелей и туристического жилья Алену Енову и многих других отельеров, рестораторов и предпринимателей из сферы туризма, гостеприимства и услуг.

Всего среди подписантов - более ста профессионалов человек.

При этом вице-губернатор Евгений Елин, курирующий направление, уже ответил подписантам: «Мы не гадалки и не ясновидящие.«К сожалению, вирус не всегда к нам прислушивается».

По его словам, сроки снятия ограничений напрямую увязываются с рекомендациями санитарных врачей и соответствуют текущей ситуации. Поэтому следующий этап послаблений в Петербурге начнется не ранее 28-29 июня. Ожидается, что

с этих дат откроется коммерческая навигация, а кафе и ресторанам позволят открыть официально зарегистрированные и оборудованные летние террасы.

Кроме того, власти намерены открыть дворцовые парки и «возможно, отдельные парки, соответствующие санитарным требованиям и готовые к открытию». Увы, но о музеях, экскурсиях и вообще почти всем, сопровождающем понятие организованный туризм, речи пока не идет.

При этом президент Федерации рестораторов и отельеров Северо-Запада Леонид Гарбар констатирует: «Если мы ориентировочно в августе будем готовиться к каким-то постепенным открытиям, заработают около 20% ресторанов, может быть 15%». «Придется по полной программе платить аренду, понадобится возвращать беспроцентные займы, выплачивать накопившиеся долги по коммунальным услугам, рассчитываться по зарплате и так далее. – считает он. – Рассчитывать на то, что все будет в порядке, не приходится».

Как он, так и другие эксперты констатируют: сфера гостеприимства Петербурга фактически простаивает уже три месяца и «никакая «работа на вынос» или заселение в режиме самоизоляции погоды не делают». Увы, но сейчас каждый день приносит ее представителям только убытки и, с учетом сезонности, возможности заработать у многих просто не будет.

Есть ли спрос? Он имеется. Прошедшие выходные, когда на знаменитой «барной» улице Рубинштейна состоялось сразу несколько шумных вечеринок, показывает: люди хотят отдыхать и им готовы этот отдых предоставить на тех условиях, которые определены Роспотребнадзором.

И поэтому у представителей сферы гостеприимства города на Неве, написавшим Путину, есть только один главный вопрос: почему одним отраслям работать уже можно, а другим, даже с соблюдением всех требований, нельзя?

/TOURBUS.RU