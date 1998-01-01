Ростуризм: «Ника» исключена из Реестра, но её финобеспечения хватит для компенсации всем туристам

Туроператор «Ника» исключен из единого федерального реестра, но его финансового обеспечения по предварительным оценкам хватит для возврата средств всем клиентам, которым проданы туры, сообщили вчера в пресс-службе Ростуризма.

«Руководство ООО «Ника» приняло решение об уходе с рынка. Соответствующий приказ об исключении сведений из единого федерального реестра туроператоров опубликован на сайте Ростуризма. П

о предварительным данным, совокупного размера финансового обеспечения ответственности туроператора в размере 53 770 613 рублей будет достаточно для осуществления всех выплат клиентам», — сообщили в пресс-службе.

По данным Российского союза туриндустрии, в общей сложности из-за остановки деятельности компании не получат оплаченные услуги около 700 туристов.

Напомним, что один из старейших туроператоров Санкт-Петербурга, специализирующийся на круизном туризме, 22 июня объявил о прекращении деятельности. «Пандемия коронавирусной инфекции, невозможность совершения туристами поездок не по нашей вине в течение последних месяцев, неясность возможности совершения поездок в будущем и, главное, нежелание страховой компании СПАО «Ингосстрах» продлевать существующий договор страхования ответственности туроператора в сфере международного выездного туризма привели к тому, что мы вынуждены приостановить свою деятельность», - заявили в компании.

При этом туроператор указал, что на дату приостановки деятельности все ее туристы защищены действующими договорами страхования, в числе которых договор со CПАО «Ингосстрах» (на 50 млн рублей) и СК «Адвант-Страхование» (500 тыс.).

А в помощь им будет Фонд персональной ответственности (ФПО) «Ники», в котором находится более трех млн рублей.

При этом юрист Александр Семенов, комментируя нам ситуацию, не исключает, что «Ника» - только «первая ласточка».

«Очевидно, что система страхования ответственности операторов требует реформирования, - отметил эксперт. – Причем механизмы для этого есть и они вполне реализуемы».

По его оценке, если в самое ближайшее время не будут предприняты соответствующие шаги, необходимость получения страховки, возврата средств туристам и кредитов банкам «убьет» в России еще не одну компанию.

В то же время РСТ сообщает, что петербургский туроператор по въездному туризму, также носящий имя «Ника», продолжает работу.

«Коллектив туристической компания «Ника» (номер в Едином федеральном реестре туроператоров 000153) выражает слова поддержки сотрудникам фирмы «Ника» (РТО 017365), которая 22 июня 2020 года прекратила туроператорскую деятельность.

Мы заверяем всех своих партнеров и клиентов в полной состоятельности и жизнеспособности нашей компании, которая работает в сегменте въездного туризма России более 29 лет, и гарантируем выполнение всех взятых на себя обязательств», – заявил генеральный директор туристической компании «Ника» Александр Флит.

В случае возникновения вопросов или необходимости уточнений компания просит направлять сообщения по адресу secretar@nikatravel.spb.ru.

/TOURBUS.RU