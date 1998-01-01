Туроператор «Ника»: «Мы оказались в ловушке, захлопнутой со всех сторон»

«К нашему невероятному сожалению, 22 июня 2020 года становится черным днем в истории туроператора «Ника». ООО «Ника» объявляет о прекращении туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения обязательств по договорам о реализации туристского продукта в соответствии со статьей 17.4 ФЗ-132 «О туристской деятельности», – такое сообщение появилось накануне на сайте известной в России компании, специализировавшейся на организации круизов.

Стоит отметить, что в своем обращении компания четко и честно указала, почему не может дальше работать: «Пандемия коронавирусной инфекции, невозможность совершения туристами поездок не по нашей вине в течение последних месяцев, неясность возможности совершения поездок в будущем и, главное, нежелание страховой компании СПАО «Ингосстрах» продлевать существующий договор страхования ответственности туроператора в сфере международного выездного туризма привели к тому, что мы вынуждены приостановить свою деятельность».

При этом туроператор указал, что на дату приостановки деятельности все ее туристы защищены действующими договорами страхования, в числе которых договор со CПАО «Ингосстрах» (на 50 млн рублей) и СК «Адвант-Страхование» (500 тыс.). А в помощь им будет Фонд персональной ответственности (ФПО) «Ники», в котором находится более трех млн рублей.

«Мы старались, как могли. И до последней минуты были уверены, что справимся. Но текущая ситуация загнала нас в угол. – констатируют ее в компании. - Страховые компании не хотят страховать туроператоров выездного туризма, а в то время, как ряд компаний существенно занижали объемы реализованного туропродукта и поэтому «наполнили» свой фонд, те, кто показывал объемы честно, имеют в нем только около 2,5-3%. А наполнять фонд денежными средствами туристов мы считаем неверным».

В «Нике», работавшей на рынке 27 лет, констатируют, что «продолжать работу в области международного выездного туризма мы не можем (фингарантии заканчиваются 23 июня), предоставить туристам приобретенные путешествия не можем (границы закрыты, пандемия продолжается), оформить возвраты из ФПО тоже не можем, и перенести путешествия на будущее мы также не можем».

«Мы оказались в ловушке, захлопнутой со всех сторон», – резюмируют в компании, особо подчеркивая, что до последнего надеялись на положительное решение «Ингосстраха» по пролонгации действующего договора страхования ответственности, но «новое руководство страховщика приняло другое решение, окончательно захлопнув ловушку, в которую поместили нас и всех наших туристов».

«Убивая нашу компанию, наши идеи, проекты, воплощения, открытия нового и восстановления давно забытого, фактически «убивая» себя, мы решили защитить наших клиентов, пока имеются действующие договора страхования ответственности с надежными страховыми компаниями», – говорится также в обращении туроператора. При этом он обещает оказать содействие туристам в оформлении необходимых документов для получения страхового возмещения и выплат и говорит о том, что «два ближайших отправления на Байкал и Транссиб состоятся», а офис в Петербурге продолжит работу в формате дистанционной работы до урегулирования всех вопросов с клиентами. Обращаться надо в Петербурге по тел. (812) 702-72-00, а в Москве (до 30 июня) по тел. (495) 232-10-92.

Комментируя случившееся, исполнительный директор «Ники» Михаил Корнышев сообщил, что в общей сложности у туроператора реализованы (или перенесены в связи с известными обстоятельствами) путевки с достаточно большой глубиной – вплоть до конца лета 2021 года, а в числе пострадавших от приостановки деятельности компании могут оказаться около 700 человек. «Однако интересы всех туристов защищены действующими договорами страхования ответственности, - подчеркнул он. – Средств, которые могут быть задействованы в соответствии с этими договорами, а также имеющихся в нашем ФПО достаточно для того, чтобы вернуть всем нашим туристам полную стоимость туров».

В свою очередь, руководитель компании «Путешествуем вместе» Дмитрий Зимин констатировал, что «о проблеме страхования ответственности туроператоров давно все знают, но никаких реальных шагов для разрешения ситуации предпринято так и не было».

«Многие операторы уже не раз заявляли о том, что страховщики попросту отказываются страховать их ответственность и тем самым подталкивают к невозможности продолжения деятельности, – считает он. – Причем зачастую получается именно так, как говорится в сообщении «Ники»: тот, кто работает честно, «попадает под раздачу», а кто жульничает – остается в порядке».

Юрист Александр Семенов, комментируя ситуацию, не исключает, что «Ника» - только «первая ласточка».

«Очевидно, что система страхования ответственности операторов требует реформирования, - говорит он. – Причем механизмы для этого есть и они вполне реализуемы». По его оценке, если в самое ближайшее время не будут предприняты соответствующие шаги, необходимость получения страховки, возврата средств туристам и кредитов банкам «убьет» в России еще не одну компанию.

/TOURBUS.RU