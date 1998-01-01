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23 июня
ANEX Tour представил уникальные туры в Хакасию
Пресс-конференция, посвященная первой в истории отечественного туризма программе чартерных рейсов в Хакасию, прошла сегодня в столице
Новая программа чартерных туров в Хакасию была представлена в ходе сегодняшней онлайн-пресс-конференции, прошедшей в пресс-центре Национальной службы новостей. Как подчеркнули в начале брифинга ее участники, реализация проекта стала возможна только благодаря совместной и эффективной работе Федерального агентства по туризму, туроператора ANEX Tour и региональных органов власти.
«Можно со всей уверенностью говорить о том, что проект удалось реализовать исключительно общими усилиями, предложив потенциальным туристам поездки по вполне приемлемым ценам, - же рассказала Яна Муромова, заместитель генерального директора ANEX Tour Россия.
– Хотя направление новое, туры на первый борт, который вылетает из Москвы 19 июля, уже проданы более чем на 30%. И есть уверенность в том, что и этот, и последующие рейсы будут заполняться не менее чем на 90%».
Валентин Коновалов, глава Республики Хакасия, подтвердил – регион готов принимать «требовательных гостей». «Сегодня сложилась уникальная ситуация и появилась возможность значительно повысить спрос на внутренний туризм. – считает он. - Для нас особенно важно то, что многие направления внутри России становятся доступны для жителей европейской части страны».
По его словам, именно благодаря совместной работе с Ростуризмом и всеми заинтересованными сторонами удалось сократить стоимость перелета в Хакасию почти вдвое и сделать общую цену тура доступной (она начинается от 52 тыс. рублей на двоих). «За эти деньги люди получают возможность увидеть то, что ранее им увидеть не удавалось, – подчеркнул глава региона. - Наша задача – не ударить в грязь лицом и продемонстрировать гостям достойный уровень качества услуг».
Как отметил Валентин Коновалов, работа по организации приема требовательных гостей шла непросто - часть объектов размещения, к примеру, в программу не попала. «Но для них это стимул становиться лучше… - резюмировал он. – Да, есть определенные сложности, но мы подошли к решению всех проблем системно и намерены работать в этом направлении впредь. Надеемся, что сотрудничество с организаторами программы продолжится: рассчитываем привлекать туристов круглый год. Нам есть что им предложить».
Рашад Бунядов, директор департамента дистрибьюции туроператора ANEX Tour Россия подтвердил, что в «Хакасии есть главное – уровень сервиса и желание оперативно решать любые вопросы. Интерес к продукту есть, пошли первые продажи и для нас обратной дороги нет - будем рассказывать и показывать туристам настоящую Хакасию».
Говоря о новой программе туров в Хакасию, руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова подчеркнула, что «это новое и неожиданное направление, которое наверняка будет интересно многим».
«Есть множество людей, которые захотят и единения с природой, и необычного отдыха. – сообщила она. - Для тех, кто хочет открывать новое, как раз и разрабатываются такие направления, как это».
Она особо подчеркнула тот факт, что по Хакасии общими усилиями удалось сформировать не только интересные, но и доступные по цене туры. «Пока в пилотном режиме для Москвы. Но обязательно будем их расширять», – резюмировала глава Ростуризма.
По ее словам, в целом по стране «туризм потихонечку запускается: в 40 субъектах РФ, от Калининграда до Владивостока, уже начали работать гостиницы и санатории, на курорты полетели первые самолеты, открывается навигация».
«В целом сезон стартует с 1 июля и туристы уже могут планировать отдых». - заключила Зарина Догузова.
/TOURBUS.RU
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