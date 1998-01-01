Новости Британские визовые центры возобновляют работу Выдача готовых паспортов с британскими визами уже началась, а подать новые заявления можно будет, начиная с 29 июня

Британские визовые центры в России возобновляют свою работу, сообщили в посольстве Великобритании в Москве. "Визовые центры Великобритании в России возобновляют свою работу. Выдача паспортов началась уже 22 июня. Запись на подачу новых заявлений возможна с 29 июня. Для входа в визовый центр потребуется измерить температуру тела, использовать защитную маску и соблюдать правила социального дистанцирования", — говорится в сообщении дипмиссии, опубликованном в Телеграм-канале посольства. Там же отмечается, что с учётом эпидемиологической ситуации, визовые центры не смогут сразу же возобновить работу в полном объёме. "В первую очередь будут обработаны заявления, рассмотрение которых было приостановлено из-за введения ограничительных мер в Москве и других регионах России. Визовая и иммиграционная служба Великобритании будет стремиться рассматривать визовые заявления в те же сроки, что и до пандемии COVID-19. Однако возможны задержки в связи с поэтапным возобновлением работы. Напоминаем, что рассмотрение заявления на стандартную визу занимает 15 рабочих дней", — говорится в сообщении. Посольство также отмечает, что оказание услуги Priority Visa Service (выдача визы за пять дней) временно приостанавливается. По мнеию экспертов, сейчас британский визовый центр бюудет в основном обрабатывать заявления, рассмотрение которых было приостановлено из-за введения карантина и и выдавать паспорта, которые были сданы еще в феврале-марте. Что касается турпоездок в Великобританию, то, по мнению экспертов, они возобновятся не раньше осени, когда прояснится ситуация с открытием границ и восстановлением авиасообщения. Как отметила в ходе недавней ондайн-конференции Татьяна Хорешок, руководитель Офиса по туризму Великобритании по России и Восточной Европе. «Сейчас вектор туризма будет смещаться в сторону индивидуально собираемых туров. В этой связи мы тоже готовы предлодить россиянам не только традиционно пользующиеся у них спросом поездки, но и «нишевые». В их числе она назвала, к примеру, кинотуризм: по словам Татьяны Хорешок, в стране созданы великолепные маршруты по сериалу «Игра престолов» и многим другим популярным фильмам. Напомним, что 8 июня Великобритания ввела двухнедельный карантин для всех приезжающих. Все прибывшие должны сообщить, где они остановились, чтобы власти могли проверить, соблюдают ли они карантин При этом страна не ввела ограничения на въезд на свою территорию для россиян в связи с пандемией коронавируса. По данным Университета Джонса Хопкинса на 22 июня, в Великобритании СOVID-19 заразились 305 803 человека, 42 717 человека умерли. /TOURBUS.RU

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