Новости Зарубежные курорты готовы принимать туристов - дело за Россией Руководители турофисов Доминиканы, Италии, Шарджи и Кубы рассказали, когда в их странах ждут российских туристов

Целый ряд представителей российских офисов зарубежных стран подтвердили, что их государства уже готовы «открыть ворота» для туристов из России. Требования по их приему разные, однако основных проблем две: отсутствие в достаточном объеме международных рейсов и разрешения на выезд за рубеж для россиян, - сообщает наш специальный корреспондент. Все эксперты эфира, организованного в рамках онлайн-выставки OTM 2020: ReStart АТОР и Profi.Travel, констатировали: заинтересованные в приезде россиян страны с нетерпением ждут момента, когда власти России дадут «добро» на выезд за границу. Например, Галина Лысенко, директор Офиса по туризму Доминиканской Республики в России, Украине и Республике Беларусь, убеждена, что Доминикана как была, так и останется направлением массового туризма. «Главная идея ее властей – туристы по прилету не должны предъявлять каких-либо дополнительных к прежнему списку документов, - констатирует она. - Имеющаяся в стране инфраструктура позволяет соответствовать новым требованиям – благодаря большой территории и прочим нюансам, ее отели вполне способны обеспечить все требования безопасности». Хуан Карлос Эскалона, директор российского представительства Министерства туризма Кубы, уверен, что «массовый туризм – одно из великих достижений человечества, которое нельзя потерять». По его словам, на Кубе иностранных туристов начнут принимать с 1 июля на нескольких островах (Санта-Мария, Кайо-Ларго и т. д.) и карантина для них не будет. «Прямо в аэропорту у гостей станут бесплатно проверять состояние их здоровья – в том числе у них будут брать и пробы для теста на коронавирус, – пояснил он. - Но никаких справок требовать не станут. Кроме того, в отелях медперсонал тоже дважды в день будет измерять у туристов температуру». Изменятся и правила работы персонала. По словам Хуана Карлоса Эскалона, на Кубе гостей станут обслуживать по вахтовому методу: персонал будет работать и жить в отеле не менее надели, а затем его сменят другие специалисты. «Меры временные, но они будут жестко соблюдаться: в стране готовы делать все для того, чтобы ни туристы не могли заразиться от кубинцев, ни местные жители не могли подхватить заразу от гостей, – подчеркнул эксперт. - Думаю, что туризм восстановится уже к концу этого года». В свою очередь, Сергей Канаев, директор по продажам и маркетингу в России, Украине, СНГ и государствах Балтии Комитета по развитию коммерции и туризма Шарджи полагает, что «массовый туризм, безусловно, жив». «Согласно недавним опросам, от 60 до 90% респондентов готовы выехать на отдых при первой возможности, – отмечает он. - Но туризм, конечно, изменится под влиянием обстоятельств. На первом этапе, конечно, будет ряд больших ограничений, однако потом все восстановится». По словам эксперта, в Шардже шаги к этому уже сделаны, поскольку целый ряд объектов открыт для посещения. Вместе с тем Сергей Канаев подчеркивает, что, во-первых, первоочередной принцип сохранения жизни и здоровья людей никуда не денется, а во-вторых – что ОАЭ никогда не были массовым направлением в чистом виде. «Скорее, это направление массового приема индивидуальных гостей, – считает он. – Таковым оно и останется». В Европе тоже ждут снятия ограничений и рассчитывают увидеть гостей из России. В частности, Ирина Петренко, руководитель представительства Национального агентства Италии по туризму, говорит о том, что «все соскучились по туристам – их приезд расценивают и как знак возвращения к прежней жизни». «Скорее всего, сейчас турист будет тщательно выбирать, куда и как поехать. И станет оценивать направления как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения комфорта и цены, – констатирует она. - И здесь у Италии, несомненно, есть козыри, поскольку в стране представлены все направления туризма и есть возможность предоставить обособленный отдых». По ее мнению, потенциальным туристам из РФ, вполне подойдет летний отдых в горах, где близость к природе и возможность не быть в скоплении людей можно совместить с высоким уровнем комфорта и новизной предложений. По оценке эксперта, на этом направлении россиян могут привлечь гастрономия, активные виды туризма и такие «специалитеты», как slow food, «продукты нулевого километра» и пр. «В связи с изменившимися условиями вполне вероятно, что гости из России будут отдавать предпочтение путешествиям по малым городам, в которых сохранился дух времени и места, – полагает Ирина Петренко. – На рынке сейчас огромное количество предложений – надо расширять линейку турпродуктов». При этом все эксперты заявляют: гостей из России их странах ждут с нетерпением. Однако когда и какие выездные направления будут открыты – пока остается под большим вопросом. /TOURBUS.RU

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