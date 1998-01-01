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C сегодняшнего дня в Москве разрешена работа турагентств

При этом организация экскурсий по столице по-прежнему невозможна

Мэр Москвы Сергей Собянин разрешил с 23 июня возобновить работу в городе офисов турагенств, следует из указа мэра, опубликованном вчера вечером.

"Возобновляется деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, за исключением деятельности экскурсоводов и гидов по предоставлению экскурсионных туристических услуг", — говорится в указе.

"Учитывая постепенное "открытие" регионов и близкое начало курортного сезона, мы приняли решение отменить ограничения на работу туристических агентств. Однако организация экскурсий по Москве пока еще будет невозможна", — уточнил мэр на своем личном сайте.

Он также сообщил, что с 23 июня в городе возобновится работа ресторанов, фитнес-клубов и бассейнов.

"Начиная с завтрашнего дня, 23 июня 2020 г., после трех месяцев перерыва заработают рестораны и кафе. Откроют свои двери фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы. Можно будет купить билеты и прокатиться на речном трамвайчике по Москве-реке", — сообщил г-н Собянин.

Мэр также рассказал, что с 23 июня отменяются ограничения на работу библиотек и детских садов. В обычный режим работы возвращаются учреждения социальной защиты населения.

"И, пожалуй, одно из самых долгожданных открытий. Будут сняты ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры. А значит — детишки смогут вновь качаться на качелях, любители спорта — заниматься на уличных тренажерах, а бабушки — отдыхать на лавочках во дворах, скверах и парках Москвы", — добавил мэр столицы.

Для москвичей снова будут открыты детские и спортивные площадки, футбольные поля, комплексы уличных тренажеров, беседки.

Ранее вчера РСТ сообщил, что президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев направил повторное обращение в комитет по туризму Москвы с просьбой сообщить, с какого числа розничные турофисы могут возобновить работу.

Ранее юрист Российского Союза туриндустрии Николай Литаренко также отмечал, что в обнародованных 8 июня указах мэра Москвы турагентства не упоминаются. «Таким образом, несмотря на значительные послабления режима повышенной готовности в Москве, с юридической точки зрения туризм до «особого распоряжения» все еще закрыт», – сообщил ранее Николай Литаренко.

Он также отметил, что открытие офисов туристических компаний до вчерашнего указа могло быть квалифицировано как невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, что является правонарушением, предусмотренным статьей 20.6.1. КОАП РФ.

Данное правонарушение предусматривает максимальное наказание на должностных лиц – от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет.

/TOURBUS.RU



