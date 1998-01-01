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У главы Ростуризма появились два заместителя

Заместителями Зарины Догузовой стали маркетолог и финансист

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил двух новых заместителей главы Ростуризма Зарины Догузовой, - сообщает «Интерфакс».

Как следует из распоряжения премьера, ими стали Евгения Чухнова и Григорий Прокуронов.

По информации СМИ, Евгения Чухнова с 2019 года работала советником главы Ростуризма. Прежде она возглавляла департамент маркетинга и развития цифровых технологий МТС-банка, до этого занимала руководящие должности в компаниях Lamoda.ru, OZON.ru, Otto Group Russia, банке "Русский Стандарт".

В 2014-2015 годах обучалась в школе-бизнеса The University of Chicago Booth, в 2008 году окончила Московский энергетический институт.

По данным СМИ, именно ее креативные решения легли в основу последних рекламных кампаний Ростуризма.

В свою очередь Григорий Прокуронов родился в 1977 году, окончил Ярославское высшее военное финансовое училище имени генерала Хрулева по специальности "Финансовое обеспечение войск". С 2013 по 2018 год занимал должность заместителя руководителя Федерального дорожного агентства (Росавтодор).

До этого трудился заместителем руководителя Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой).

Как отмечают СМИ, у прежнего главы Ростуризма Олега Сафонова, покинувшего пост в феврале 2019 года, было четыре заместителя. При этом с недавнего времени у г-жи Догузовой официально не было заместителей.

Последним из ушедших из ведомства заместителей Догузовой стал в конце мая Сергей Кореев. Напомним, что в начале этого месяца он был назначен главой Комитета по развитию туризма Петербурга. На этом посту он сменил Евгения Панкевича, возглавлявшего профильный комитет Смольного почти два года.

Туристическая общественность высоко оценила тогда назначение коренного петербуржца и профессионала туризма на этот пост.

/TOURBUS.RU