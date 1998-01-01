Turkish Airlines cобирается в середине июля возобновить полеты в Россию

Авиакомпания Turkish Airlines объявила новую дату возобновления полетов за рубеж в июле. В расписании турецкого перевозчика стоят рейсы по 123 международным направлениям: в Северную Америку, Азию, на Ближний Восток, в Африку, страны Европы, - сообщает сегодня АТОР. Для бронирования доступны и рейсы в Россию.

По информации Turkish Airlines, с 16 июля планируется выполнять 14 рейсов неделю в Москву, с 17 июля – 3 рейса в неделю в Санкт-Петербург, с 20 июля – 3 рейса в неделю в Краснодар. В сообщении перевозчика не указаны пункты вылета из Турции, так что до конца не ясно, будут ли это рейсы только из Стамбула или же возможны и полеты из Антальи. Не понятно этого и из системы бронирования перевозчика.

Так, сейчас для покупки доступны билеты на рейсы из Санкт-Петербурга в Анталью уже с 1 июля, что противоречит озвученным планам Turkish Airlines полететь в город на Неве только с 17 июля.

Если следовать заявленным датам (16, 17 и 20 июля) и предположить, что первым откроется авиасообщение со Стамбулом, то билет «туда-обратно» по маршруту Москва-Стамбул обойдется от 20 445 р., Санкт-Петербург – Стамбул - от 23 600 р., Краснодар-Стамбул - от 21 000 р.

Информации о рейсах из Турции в другие города России пока нет. Недавно стало известно, что возобновление полетной программы из Стамбула в Самару отложено до 1 октября.

Эксперты АТОР оценили вероятность возобновления регулярных рейсов в Турцию в июле как «высокую», учитывая намерения России перезапустить международное авиасообщение с 15 июля. По мнению источников АТОР, скорее всего, это будут рейсы только в Стамбул, что, впрочем, не помешает россиянам добраться со стыковками до курортов Антальи и Эгейского побережья.

В то же время «Интерфакс» сегодня сообщает, что министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой провел встречу с послами из 50 стран и представил новую страховку от COVID-19 для туристов. "С 1 июля в Турции заработает специальное страхование туристов. Купить полис можно будет онлайн. Сумма страхового покрытия составит от 2 до 7 тыс. евро, цена за полис – от 13 до 23 евро. Таким образом можно не беспокоиться за расходы в случае выявления COVID-19", — цитирует министра агентство Anadolu.

По его словам, утвердить страховку в Турции решили потому, что не все стандартные страховые полисы путешественников покрывают лечение COVID-19.

"Сейчас мы видим, как поток растет, особенно в выходные. В бутик-отелях прирост до 50%. С каждым днем туристов будет приезжать все больше – в связи с этим к концу июля мы полностью введем в эксплуатацию инфраструктуру в аэропортах и других пунктах пропуска, которая отвечает за проведение тестов на COVID-19. Проверять будут только тех туристов, у кого есть симптомы", — рассказал министр.

Напомним, что Турция открыла границы для иностранных туристов 11 июня. Путешественники из Украины и Белоруссии смогут отправиться на турецкие курорты на чартерах уже с 1 июля.

В Турции по состоянию на 22 июня выявлено 188 тыс. случаев COVID-19, выздоровело 160 тыс. человек, скончалось почти пять тысяч.

/TOURBUS.RU