Когда смогут открыться московские турагентства?

Как сообщили сегодня в Российском Союзе туриндустрии, президент РСТ Андрей Игнатьев направил повторное обращение председателю комитета по туризму Москвы Екатерине Проничевой с просьбой сообщить, с какого числа смогут возобновить работу своих офисов туроператоры и турагентства, в том числе для приема граждан. Предыдущее письмо было направлено почти две недели назад.

Как говорится в письме, Указ мэра Москвы Сергея Собянина № 68-УМ «Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности» вышел 8 июня 2020 г., однако туристические компании в нем не упоминаются. Хотя в указе от 10.04.2020 № 42-УМ, где приведен перечень видов деятельности организаций, посещение которых гражданами приостановлено, были конкретно названы турагентств и прочие организации, предоставляющие услуги в сфере туризма.

Не имея официального разрешения на возобновление работы, турбизнес исходит из того, что открытие офисов туристических компаний может быть квалифицировано как невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, что является правонарушением, предусмотренным статьей 20.6.1. КОАП РФ.

Между тем, президентом и правительством Российской Федерации перед отраслью ставится задача восстановления и динамичного развития внутреннего туризма, говорится в обращении РСТ. Для продажи соответствующих туров необходимо возобновление работы офисов туристических компаний. Сложившаяся ситуация тормозит продвижение и реализацию внутреннего турпродукта, тем более что в Москве сосредоточена основная часть турбизнеса России.

Президент РСТ попросил главу Московского Комитета по туризму дать официальные разъяснения по вопросам возобновления работы предприятий туриндустрии, которую целесообразно довести до сведения профессиональных участников туристического рынка.

Отметим, что ранее юрист Российского Союза туриндустрии Николай Литаренко также отмечал, что в обнародованных 8 июня указах мэра Москвы турагентства не упоминаются». «Таким образом, несмотря на значительные послабления режима повышенной готовности в Москве, с юридической точки зрения туризм до «особого распоряжения» все еще закрыт», – считает Николай Литаренко.

Он также отметил, что открытие офисов туристических компаний может быть квалифицировано как невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, что является правонарушением, предусмотренным статьей 20.6.1. КОАП РФ.

Данное правонарушение предусматривает максимальное наказание на должностных лиц – от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет.

На лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и на юридических лиц – от 500 тыс. до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

/TOURBUS.RU