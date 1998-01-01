Популярные экскурсии остаются нелегальными

В городе на Неве за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии впервые привлекли к административной ответственности организатора прогулок по крышам — популярного у горожан и туристов развлечения, которое уже неоднократно пытались узаконить, - сообщает наш корреспондент в Северной столице.

По данным главка МВД России по Петербургу и Ленинградской области, «Организатор нелегального бизнеса привлечен к административной ответственности по статье 14.1 КоАП». Вычислили и поймали его просто - по рекламе услуг, размещаемой на тротуарах: оперативники одного из районов Петербурга просто позвонили по телефону и попросили организовать экскурсию.

Как и следовало ожидать, им тут же предложили совершить тур по нескольким кровлям в районе Владимирского и Литейного проспектов, а также набережной реки Фонтанки. Впрочем, «пойманный за руку» организатор прогулок «по верхам» отделался легким испугом в виде не очень существенного штрафа. И обещал закрасить рекламу своих услуг на асфальте...

Стоит напомнить: в настоящее время полностью легальной в Петербурге является только экскурсия на крышу дома 64 на Лиговском проспекте: ее проведение согласовано со всеми заинтересованными сторонами, включая жильцов. Все другие посещаемые крыши по-прежнему остаются вне закона.

Причем экскурсии по ним-то пытаются вовсе запретить (например, в июле 2019 года губернатор Петербурга Александр Беглов обещал закрывать проход на крыши зданий с помощью замков, а подходы к ним контролировать камерами наблюдения), то легализовать. Так, депутат Законодательного собрания Северной столицы Денис Четырбок даже предложил коллегам рассмотреть законопроект, в котором речь шла о легализации экскурсий не только по крышам, но и по другим набирающим популярность местам. Однако пройти через сито законотворчества этот проект так и не успел.

На самом деле экскурсии по крышам исторических зданий в Петербурге давно являются популярным развлечением: в интернете имеется множество сайтов и телефонов компаний и частных лиц, которые предлагают такие услуги, гарантируя при этом безопасность туристов.

Правда, до сих пор происходит это под честное слово организаторов - обычно никаких договоренностей с собственниками зданий о проведении подобных экскурсий они не имеют, а за потенциальные последствия ответственности не несут.

«Конечно, полная легализация этого направления могла бы существенно повлиять на уровень безопасности таких прогулок, - считает менеджер компании «Путешествуем вместе» Маргарита Делицой. - Однако заниматься этой сложной и требующей массы согласований работой почти никто не хочет: организаторам это не надо, а у властей все руки не доходят. Все знают об этом явлении, но пока не случится чего-то страшного — никто не «перекрестится».

/TOURBUS.RU