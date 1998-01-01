Гостиничный бизнес: «Не нужно нас поддерживать – нужно просто дать работать»

«Не нужно нас поддерживать – нужно просто дать работать», - так высказалась в ходе онлайн-марафона в поддержку малого и среднего бизнеса «Спасти бизнес: миссия (не)выполнима?» Алена Енова, руководитель «Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья» по Северо-Западному федеральному округу.

«Самое страшное для бизнесменов – быть в неведении, - считает она. – Властям надо четко определиться с требованиями к нашей отрасли и прислушаться к бизнесу».

Один из инициаторов встречи, депутат Законодательного собрания Петербурга Ирина Иванова сообщила о том, что в городе на Неве уже приняли уже два пакета мер поддержки для бизнеса: один на 3,5 млрд рублей, а второй – на 9 млрд. Однако она согласилась с тем, что крайне важно раскрыть сроки выхода из режима ограничений для того, чтобы бизнес понимал, на что ему рассчитывать. «Нужно четко определить сроки выхода из тумана», - подчеркнула она.

При этом у практиков из сферы гостеприимства есть предложения. Так, вице-президент Ассоциации малых отелей Петербурга Тамара Буйлова рекомендовала властям обратить внимание на политику ресурсоснабжающих компаний. «Тарифы у них должны быть диверсифицированы в зависимости от вида бизнеса», - считает она.

Кроме того, по оценке этого эксперта, в России вполне может быть исследован и опыт Китая и Японии, которые предложили своим гражданам сертификаты на путешествия внутри стран. «Это также помогло бы поддержать внутренний туризм», - уверена Тамара Буйлова.

При этом ситуация в сфере гостеприимства Петербурга патовая. По словам руководителя Rusland SP Hospitality Людмилы Фроловой, гостиничный бизнес города находится в плачевном состоянии, состоянии, поскольку если обычно в сезон «белых» ночей средняя загрузка составляет 90%, сейчас она, в среднем, не превышает 15%. «В день отели Петербурга теряют порядка 166 млн рублей», – считает эксперт.

Правда, есть надежда на улучшение ситуации: брони на июль, август и сентябрь уже стали поступать.

Как считает Виктория Шамликашвили, инвестор отеля Hotel Indigo St. Petersburg- Tchaikovskogo, если и говорить о помощи со стороны государства, то следует предоставлять меры поддержки не только сегменту МСП, но и микробизнесу. И не по кодам ОКВЭД, а по факту реальной деятельности. «Кроме того, условием получения льгот должно стать снижение объемов выручки, а не формальные требования», - считает она.

По словам председателя Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Петербурга Елены Церетели, «во всех сферах бизнеса, и в первую очередь в сфере услуг, ожидается сокращение числа предприятий малого бизнеса, в среднем, на 40%».

По ее словам, снятие частичных ограничений в Петербурге рассчитано на три этапа, которые будут реализованы в ближайшее время.

«Реализация первого этапа началась с 15 июня, однако конкретные сроки следующих этапов пока не называются», – сообщила она.

/TOURBUS.RU