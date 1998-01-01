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19 июня
Речные круизы - 2020: Уровень цен, новые маршруты и запланированные убытки
Операторы речных круизов рассказали об особенностях нынешней туристической навигации в ходе сегодняшней онлайн-пресс-конференции
Обсуждая перспективы нынешней речной круизной навигации, в ходе прошедшей сегодня В ТАСС онлайн-конференции, эксперты констатировали: она будет «особенной» и, увы, наверняка убыточной.
Однако при этом специалисты заверили, что стоимость туров для клиентов в этом году, несмотря на введение повышенных мер безопасности и роста расходов, не вырастет, а выбор маршрутов даже расширится.
В целом ситуацию в отрасли обрисовал в ходе пресс-конференции заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Константин Анисимов. По его словам, внутренние водные пути страны полностью готовы и «как только ограничения будут сняты, флот может работать». При этом в Москве старт внутригородской навигации дадут 23 июня, в Петербурге, как предполагается, 28-29 июня, а в других регионах в иные даты.
«По итогам навигации сокращение объемов пассажиропотока может составить до 70%», – резюмировал он. И удивляться тут нечему: по словам генерального директора круизной компании «ВодоходЪ» Ришата Багаутдинова, в нынешней навигации из 26 ее теплоходов будет участвовать только 14.
А председатель совета директоров круизной компании «Созвездие» Александр Соснин сообщил, что из семи судов работать будут в этом сезоне лишь пять.
Оценивая ситуацию, Ришат Багаутдинов отметил, что «обычно навигация у нас начиналась 30 апреля, а в этом году мы уже потеряли два месяца».
«Речная круизная кампания, без всяких сомнений, будет убыточной, но размер убытков зависит от того, когда мы запустимся и как долго будем работать, – пояснил он. – Надеемся на то, что навигацию удастся продлить до конца ноября».
Эксперт подчеркнул, что в связи с этим в компании появились новые южные маршруты (до Астрахани, Ростова-на-Дону, в Азовское море), экспедиционные круизы по Енисею (из Красноярска в Дудинку), а также из Петербурга на Соловецкие острова. Кроме того, новый теплоход уровня 5* «Мустай Карим», который в первый рейс отправится 10 июля из Москвы в Мышкин, в Петербурге будет швартоваться не там, где причаливают остальные речные круизные суда, а на Английской набережной в центре города.
«Благодаря этому гости получат возможность увидеть город на Неве во всей красе, включая проводку под разведенными мостами», - констатировал Ришат Багаутдинов.
Есть и еще одна хорошая новость: несмотря на сложности, «ВодоходЪ» продолжает строительство в Финляндии двух экспедиционных судов, которые с четвертого квартала 2021 года будут эксплуатироваться на круизах в Арктике.
В свою очередь, Александр Соснин сообщил, что вместо конца апреля навигацию этого года компания начнет 26 июня с рейса выходного дня Москва-Тверь-Москва. «Теплоходы подготовлены в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, сданы регистру и готовы работать максимально долго, – констатировал он. – При этом не менее 70% туристов нам удалось пересадить либо на круизы второй половины этого года, либо на запланированные на 2021 год».
При этом из двух запланированных экспедиционных круизов по Байкалу в этом году будет выполнен в сентябре только один, а вот на следующий год их запланировано уже четыре. Из новинок этого года эксперт назвал круизы с заходом в Волхов, в Старую Ладогу, а также туры вокруг Ладожского озера.
«Новинки, обусловленные, как правило, появлением новых причалов, есть и еще будут появляться, но классикой речных круизов все равно остаются туры между двумя столицами, а также на Валаам и Кижи», - резюмирует эксперт.
Что касается стоимости круизов, то специалисты в один голос говорят – в этом сезоне цены расти не будут. А директор по судоходству на внутренних водных путях Российской палаты судоходства Анна Исаева подтвердила: «Мы ждем начала полноценной работы, сделаем все, чтобы туристу было и комфортно, и безопасно».
/TOURBUS.RU
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