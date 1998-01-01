АТОР и Ростуризм утверждают, что резкого роста цен на отдых в России этим летом не будет

Ассоциация туроператоров и Федеральное агентство по туризму ответили на «непрекращающиеся спекуляции в СМИ»

Ассоциация туроператоров России (АТОР) опубликовала свою официальную позицию относительно “непрекращающихся спекуляций в СМИ о повышении цен на туры по России”.

Напомним, что на минувшей неделе газета «Известия» опубликовала широко растиражированное интервью с вице-президентом АТОР Александром Курносововым, который заявил, что, «по имеющейся информации и по тому, как происходит бронирование на июль–август, видно, что цены могут подняться значительно. То есть более, чем на 20–30 процентов».

Теперь же "Ассоциация туроператоров официально заявляет, что подобных прогнозов АТОР, ее исполнительная дирекция или аналитические службы не делали. Более того, в Ассоциации полагают, что в данный момент нет оснований для таких оценок ситуации с ценами на туры по России в летнем сезоне 2020 г."

Эксперты – туроператоры по внутреннему туризму, входящие в АТОР, подчеркивают, что из-за пандемии платежеспособность многих россиян упала. В этих условиях для отелей повышать цены бессмысленно: объектам размещения нужно как можно быстрее нарастить загрузку хотя бы до 50%, создать глубину продаж. И сделать это можно только при доступных ценах.

Как это было всегда, на отдельные даты августа некоторые востребованные объекты размещения точечно могут повысить цены на 5-10%, но о глобальном повышении цен по всем курортам речи идти не может, - отмечают в АТОР.

Эксперты АТОР обращают внимание и на еще одно важное обстоятельство. По данным на июнь открылись далеко не все отели в регионах массового туристического спроса. Если они примут решение открываться в разгар сезона, то они будут вынуждены не повышать, а понижать цены, чтобы быстрее привлечь клиентов.

В ходе пресс-конференции 17 июня исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе еще раз подчеркнула: «Сейчас реальный спрос на отдых не превышает предложения. Цены на июль и на август сопоставимы с прошлым годом».

Официальная позиция АТОР состоит в том, что в настоящий момент предпосылок к удорожанию отдыха в России нет. Любая иная позиция, которая приписывается в СМИ Ассоциации туроператоров, является грубым искажением фактов, - сообщает АТОР.

Подобное мнение высказала сегодня в эфире телеканала «Россия 1» и глава Ростуризма Зарина Догузова: "Мы специально посмотрели внимательно и с туроператорами пообщались, я сама проверяла по системам бронирования. Мы пока не видим никакого повышения цен, ценообразование в целом на уровне прошлого года.

Более того, я не считаю правильным вмешиваться в ценообразование, в рыночные процессы, непосредственно в экономику, в бизнес. Он и так достаточно пострадал".

Как отметила г-жа Догузова, главной задачей на это лето - осень для ведомства является создание большого числа доступных направлений для путешествий по России.

"Государство должно оказывать поддержку, как это происходит во всем мире. У нас появится субсидирование туроператоров за продвижение новых маршрутов. Плюс мы расширим вместе с Минтрансом программу льготных перелетов и по популярным туристическим направлениям сделаем больше предложений летом, которые будут доступны по цене", — заключила глава ведомства.

/TOURBUS.RU