Эксперты: После открытия границ российские туристы будут выбирать малые группы, известные маршруты и оздоровительные программы

Руководители представительств по туризму Германии, Норвегии, Польши, Венгрии и Великобритании рассказали о своих прогнозах по восстановлению российского турпотока

После снятия карантина туристы «потянутся» к специализации и программам в малых группах, - такой общий вывод сделали участники онлайн-конференции, организованной АТОР и Profi.Travel. «В первую очередь за рубеж отправятся уже бывавшие там люди, но их интерес в первую очередь будут привлекать специализированные поездки», - считают многие эксперты.





Так, Ольга Филиппенко, директор Совета по туризму Норвегии в России, констатировала, что «Скорее всего, востребованными окажутся туры, ориентированные на особый спрос». «Вполне вероятно, что наряду с традиционными для Норвегии круизами по фьордам большим спросом станет пользоваться экотуризм, - считает она. – Например, наблюдение за штормом, когда можно, сидя в уютном местечке с чашечкой кофе, следить за буйством природы. Или наблюдать за китами».

По ее оценке, после всплеска заболевания люди будут больше стремиться к уединению, нахождению на природе и поездкам в малочисленных группах.

Алла Беликова, руководитель Национального туристического офиса Германии в России, полагает, что «В первую очередь в эту страну приедут «репитеры» - те, кто любит ее и уже бывал в Германии». «Пандемия вызвала тенденцию, при которой ракурс внимания туристов сужается – для поездок люди все чаще выбирают какие-то определенные места и маршруты. – полагает она. - Например, их может интересовать тур с акцентом на церковную архитектуру или поездки по местам жизни того или иного композитора».

По ее мнению, сейчас ситуация будет характеризоваться тем, что туры со сфокусированным интересом придут на смену тем, в которых гость пытался охватить все и сразу.

Согласилась с ней и Магдалена Круч, директор представительства Польской туристической организации. Она считает, что явно будут видны два тренда – потребность в безусловном соблюдении жестких требований безопасности и акцент на нишевые виды туризма. «По понятным причинам в первую очередь будут востребованы индивидуальные и туры в малых группах, а спрос на нишевые виды туризма (санаторный отдых, активный, гастрономический туризм и проч.) вырастет», – уверена она. По ее оценке, вполне вероятно увеличение потребности и в «медленном» туризме.

«Туризм без спешки, в маленьких городках, тоже наверняка будет развиваться, т. к. этот вариант отдыха вполне отвечает современным потребностям клиентов», - убежден эксперт.

В свою очередь, Виталий Избрисов, представитель в России Венгерского Национального управления по туризму, согласился с акцентом на оздоровительный туризм.

Он считает, что в Венгрии будут «на коне» санаторно-курортный отдых и исследование окрестностей Будапешта. «При этом большим спросом, скорее всего, станут пользоваться услуги, ориентированные на обособленный спрос - авторские туры, пешие экскурсии и проч., – считает он. – И конечно, наверняка увеличится потребность в активном туризме: хайкинг, трекинг, парусные туры по Балатону и прочие туры обязательно будут востребованы».

Солидарна с коллегами и Татьяна Хорешок, руководитель Офиса по туризму Великобритании по России и Восточной Европе. «Сейчас вектор туризма будет смещаться в сторону индивидуально собираемых туров, – уверена она. - В этой связи мы тоже готовы предлодить россиянам не только традиционно пользующиеся у них спросом поездки, но и «нишевые». В их числе она назвала, к примеру, кинотуризм: по словам Татьяны Хорешок, в стране созданы великолепные маршруты по сериалу «Игра престолов» и многим другим фильмам.

Как и Алла Беликова, она согласна с тем, что «в первую очередь к нам поедут повторные туристы, которые захотят «воссоединения» с любимой страной и людьми».

Вместе с тем, по ее мнению, с высоким качеством и соблюдением всех мер безопасности организовать новые туры под силу только туроператору.

«Очевидно, что индивидуально отдыхать все равно будет дороже, а экскурсия на 10-15 человек - это все же другой ценовой диапазон, чем индивидуальная», - заключила эксперт.

/TOURBUS.RU