Россия и Финляндия запускают туристический проект «Одна Карелия — две страны»

В 2021 году власти Карелии совместно с представителями туриндустрии региона и Финляндии намерены запустить путешествия по четырем новым маршрутам под брендом «Одна Карелия - две страны». Однако этот масштабный проект – не единственный в сфере приграничного туристического сотрудничества, - сообщает наш корреспондент на Северо-Западе.

По словам директора информационного туристского центра Республики Карелия Алексея Тигушкина, принцип организации такого путешествия один – турист за одну поездку должен увидеть и прочувствовать Карелию как с российской, так и с финской стороны.

Идея начала реализовываться после встречи в январе этого года на международной выставке Matka-2020 в Хельсинки, на которой совместно с партнерами из информационного центра в финском Йоэнсуу состоялось обсуждение проекта с представителями турбизнеса.

«В результате были разработаны четыре программы под единым названием «Одна Карелия - две страны, – сообщил Алексей Тигушкин. - Путешествие предполагает посещение достопримечательностей Республики Карелия, а также объектов интереса в Восточной и Северной Карелии на территории Финляндии. При этом потенциальным туристам могут быть предложены три летних и один зимний варианты поездок».

Как считают организаторы туров, они вполне могут пользоваться спросом, поскольку людей, живущих по обе стороны границы, объединяют общие язык, культура, кухня и традиции. «А «изюминкой» тура как раз и будет возможность увидеть жизнь сходных по духу людей сразу в двух странах», - считает специалист.

Что касается деталей, то два маршрута на территории РФ включают посещение Валаамского монастыря и горного парка «Рускеала», а в Финляндии гостям готовы предложить посещение коммуны Илонмантси в финской провинции Северная Карелия, а также экскурсии по национального парку «Коли». При этом стартовать в туры с российской стороны могут из Петербурга (с его осмотром), а с финской – из Йоэнсуу.

По оценкам Алексея Тигушкина, интерес к проекту уже проявляют туроператоры из Германии, Австрии и Соединенных Штатов. И если идея въезда иностранцев в Россию по электронным визам с начала 2021 года будет реализована, это, несомненно, подтолкнет реализацию трансграничного проекта «Одна Карелия - две страны».

Кроме того, программы приграничного сотрудничества в сфере туризма активно реализуют и в Ленинградской области. В частности, речь идет о создании сети маршрутов по экотуризму, а также активным видам туризма – в первую очередь велосипедному.

Так, ведется реализация проектов BizCycle и Cycling, которые осуществляются в соответствии с требованиями, принятыми европейской сетью EuroVelо, а совсем недавно начали воплощать в жизнь и проект велодорожки между российским Светогорском (Ленинградская область) и Иматрой (Финляндия).

Проект, который подразумевает строительство отдельной дорожки для велосипедов в черте Светогорска вдоль трассы Светогорск-Выборг, а также обустройство дорожной разметки и другой инфраструктуры, должен быть реализован уже в 2020 году. По словам Кирилла Полякова, главы Дирекции по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти, «сегодня около 36 тыс. человек ежегодно пересекают границу на велосипеде, и поэтому на маршруте важно создание современной инфраструктуры».

По его оценке, в дальнейшем есть идея сделать доступным для велотуристов весь маршрут от Петербурга до Иматры.

Как неоднократно заявляли представители турбизнеса с обеих сторон, подобные проекты ориентированы и на туристов из третьих стран. Однако пока их реализация поставлена на паузу, поскольку информации о том, когда откроются границы России для выезда и въезда, пока нет.

//TOURBUS.RU