Визовый центр Италии в Москве возобновил выдачу паспортов

Визовый центр Италии в Малом Толмачевском переулке в Москве возобновил выдачу паспортов, сообщается на сайте центра.

"С 18 июня визовый центр Италии по адресу Малый Толмачевский переулок 6/1 открыт на выдачу уже готовых паспортов, получение которых было оформлено в этом офисе. Выдача будет производиться с 09:00 до 13:00 при наличии необходимых документов", — говорится в сообщении.

Уточняется, что посетители должны быть в масках и перчатках.

"Все остальные визовые центры, в том числе офисы на Киевской и Мытной в Москве остаются временно закрытыми. Прием и выдача документов, обработка входящих звонков и запросов по электронной почте не производятся", — отмечается на сайте центра.

Как напоминает «Интерфакс», власти Италии в начале июня почти полностью сняли ограничения, введенные в период распространения коронавирусной инфекции.

Разрешено беспрепятственное перемещение внутри страны, также открыты границы для гостей из стран Европы без соблюдения двухнедельного карантина.

Ранее стало известно, что на минувшей неделе власти Италии и России обсудили возможность восстановления туропотоков между странами и скорейшее снятие ограничений на международное авиасообщение.

"Посол Италии в Москве Паскуале Терраччано принял участие в организованной посольством видеоконференции между итальянскими и российскими властями, посвященной теме двустороннего туристического сотрудничества. Обсуждались возможные инициативы для быстрого восстановления туропотоков между странами после снятия ограничений на международные поездки", — говорится в заявлении, опубликованном в Facebook посольства Италии в РФ.

Как отметили в дипмиссии, с российской стороны участие в мероприятии приняла глава Ростуризма Зарина Догузова.

Говоря о необходимости восстановить туризм между странами, в посольстве напомнили, что Италия стала третьим по популярности направлением направлением для российских туристов в 2019 году, ее посетили более 1,2 млн россиян.

/TOURBUS.RU