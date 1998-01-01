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19 июня
Визовый центр Италии в Москве возобновил выдачу паспортов
Ранее власти Италии и России обсудили возможность восстановления туропотоков между странами
Визовый центр Италии в Малом Толмачевском переулке в Москве возобновил выдачу паспортов, сообщается на сайте центра.
"С 18 июня визовый центр Италии по адресу Малый Толмачевский переулок 6/1 открыт на выдачу уже готовых паспортов, получение которых было оформлено в этом офисе. Выдача будет производиться с 09:00 до 13:00 при наличии необходимых документов", — говорится в сообщении.
Уточняется, что посетители должны быть в масках и перчатках.
"Все остальные визовые центры, в том числе офисы на Киевской и Мытной в Москве остаются временно закрытыми. Прием и выдача документов, обработка входящих звонков и запросов по электронной почте не производятся", — отмечается на сайте центра.
Как напоминает «Интерфакс», власти Италии в начале июня почти полностью сняли ограничения, введенные в период распространения коронавирусной инфекции.
Разрешено беспрепятственное перемещение внутри страны, также открыты границы для гостей из стран Европы без соблюдения двухнедельного карантина.
Ранее стало известно, что на минувшей неделе власти Италии и России обсудили возможность восстановления туропотоков между странами и скорейшее снятие ограничений на международное авиасообщение.
"Посол Италии в Москве Паскуале Терраччано принял участие в организованной посольством видеоконференции между итальянскими и российскими властями, посвященной теме двустороннего туристического сотрудничества. Обсуждались возможные инициативы для быстрого восстановления туропотоков между странами после снятия ограничений на международные поездки", — говорится в заявлении, опубликованном в Facebook посольства Италии в РФ.
Как отметили в дипмиссии, с российской стороны участие в мероприятии приняла глава Ростуризма Зарина Догузова.
Говоря о необходимости восстановить туризм между странами, в посольстве напомнили, что Италия стала третьим по популярности направлением направлением для российских туристов в 2019 году, ее посетили более 1,2 млн россиян.
/TOURBUS.RU
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