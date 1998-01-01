Визовый центр Греции в Москве возобновляет работу 29 июня

В Греции ожидают, что информация относительно возможности въезда россиян в страну появится в начале июля

Визовый центр Греции в Москве возобновляет работу с понедельника 29 июня, сообщается на сайте центра.

«Визовый центр Греции в Москве начнет работать с 29 июня 2020 года для подачи заявлений на визы с 09:00 до 15:00. Подача документов – только по предварительной записи онлайн. Выдача паспортов будет происходить с 16:00 до 18:00», — говорится в сообщении.

«На входе сотрудниками визового центра вам будет измерена температура, ношение масок и перчаток обязательно. Заявители без маски и перчаток не будут допущены в помещение. Поскольку большое скопление людей недопустимо, вас могут попросить подождать снаружи визового центра.

При ожидании внутри помещения, пожалуйста, соблюдайте дистанцию 1,5 - 2 метра. Примите к сведению, что ваша запись будет перенесена на более позднюю дату, если у вас есть какие-либо симптомы COVID-19», — говорится также в сообщении.

Желающим оформить визу в центре рекомендуют подготовить все документы заранее, чтобы избежать ожидания, и оплатить консульский сбор картой. Заявителям также настоятельно рекомендуют использовать услугу курьерской доставки для получения паспорта с визой.

Визовые центры Греции в Санкт-Петербурге, Новороссийске и других городах России остаются закрытыми до дальнейшего уведомления. Поданные в них для оформления виз паспорта будут возвращены заявителям после возобновления работы.

«Визовый центр постепенно начинает свою работу по приему документов на визу как от туристов, так и от туристических компаний. На первом этапе визовый центр в Москве будет работать не на полную мощность, так как пока непонятно, когда будут сняты ограничения на выезд россиян за границу и въезд в Грецию», - заявил генеральный директор компании «Музенидис Трэвел» Александр Цандекиди, которого сегодня цитирует АТОР.

По его словам, в Греции ожидают, что информация относительно взаимного открытия границ Греции и России появится в начале июля.

Сроки рассмотрения документов и стоимость визы не изменились. Перечень документов для получения визы также остался аналогичным тому, который требовался до пандемии.

Даты возобновления работы визовых центров Греции в других городах РФ пока неизвестны. По словам Александра Цандекиди, эта информация также может появиться в конце июня – начале июля.

Как сообщалось ранее, Греция 15 июня возобновила международные рейсы и прием иностранных туристов. В аэропорту все они должны пройти экспресс-тестирование на коронавирус.

Греция – одна из наименее затронутых пандемией cтран ЕС, за все время там было подтверждено лишь 3 112 случаев заболевания COVID-19, 183 человека скончались.

/TOURBUS.RU