Израиль планирует открыть страну для иностранных туристов первого августа

Ожидается, что первыми будут возобновлены туристические рейсы между Израилем и Грецией, а также Кипром

Как сообщили нашему порталу в пресс-службе департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ, на прошедшей в Иерусалиме встрече с премьер-министром Греции глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху впервые назвал возможную дату открытия границ для иностранных граждан. Предположительно первый самолёт с туристами на борту поднимется в воздух 1 августа.

Премьер-министр Израиля заметил, что это станет возможным при условии имеющегося контроля над эпидемией коронавируса. Он также добавил, что первоочередной целью будет возобновление полётов и восстановление туризма на израильско-греческом и израильско-кипрском направлениях.

«Внутренний туризм в Израиле открыт уже несколько недель. Израильтяне наслаждаются солнечной погодой и прекрасными пляжами на всех наших четырёх морях. Открытие границ между Грецией и Израилем станет отправной точкой, долгожданным событием для всех туристов, мечтающих посетить Израиль.

Мы очень пристально следим за эпидемиологической обстановкой в России и надеемся, что ситуация позволит возобновить авиасообщение между нашими странами ещё в августе», - прокомментировал эту информацию Владимир Шкляр, директор департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ, советник Посольства Государства Израиль в РФ.

Между тем сегодня, по сообщению израильских СМИ, на церемонии смены генеральных директоров министерства здравоохранения, глава правительства Биньямин Нетаниягу прокомментировал возобновившийся рост числа заразившихся коронавирусом. Г-н Нетаниягу заявил, что, пока кривая изменения числа заразившихся коронавирусом в стране снова не пойдет вниз, дальнейшее расширение экономической деятельности и еще большее ослабление карантинных мер будет приостановлено.

Ранее сегодня Совет Национальной безопасности Израиля опубликовал новые данные по коронавирусу. В общей сложности, с начала пандемии в стране зарегистрировано 19 894 заболевших COVID-19 (257 за последние сутки). В настоящий момент заражены 4 092 человек, 303 заболевших умерли (за последние сутки - ноль).

Ранее на минувшей неделе на заседании кабинета министров по проблемам коронавирусного кризиса принято решение не вводить новые карантинные ограничения, которые бы распространялись на всю страну. Однако, как сообщила радиостанция "Кан Бет", Израиль возвращается к практике выделения в стране особо охраняемых "красных зон" на основе статистики о заболеваемости, где будут вводиться карантинные меры.

Также на совещании говорилось о необходимости повышения контроля за соблюдением распоряжений минздрава о соблюдении масочного режима, социальной дистанции и гигиены.

Как напоминают местные СМИ, в любой момент Израиль может вернуться к жесткому карантину. Это может произойти в трех случаях:

- При выявлении ста и более новых случаев заражения в день, когда источник заражения неизвестен.

- Если количество заболевших будет удваиваться в течение 10 дней.

- При наличии в больницах страны 250 больных в тяжелом состоянии.

/TOURBUS.RU