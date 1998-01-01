Болгария не будет отменять визы для российских туристов

Въезд в Болгарию граждан России и других стран будет разрешаться по мере улучшения в этих регионах эпидемиологической обстановки

Министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева заявила в эфире bTV, что, поскольку Болгария является членом Евросоюза, где существует общая визовая политика, решение о введении безвизового режима для определенных стран принимают все страны ЕС вместе. «Поэтому мы не можем сами принять решение об отмене виз для россиян», - отметила министр.

То же касается Турции, которая находится на третьем или четвёртом месте по количеству прибывающих в Болгарию туристов.

Об этом сообщает специально для «Турбизнеса» корреспондент «Новой газеты» на Балканах Геннадий Габриэлян.

Одновременно Екатерина Захариева подчеркнула, что на территории России открыто 59 центров, в которых можно получить визу в Болгарию. Есть инструкции выдавать многократные туристические визы, отменена плата за визы для детей – «всё возможное мы сделали».

По словам министра, въезд в Болгарию гражданам России и других стран будет открываться по мере улучшения в них эпидемической обстановки – как это уже сделано в отношении прибывающих из 34-х стран, преимущественно относящихся к Евросоюзу.

Как известно, ещё в апреле с предложением отменить визы для туристов из России на летний сезон выступил Национальный совет по туризму Болгарии и эта идея нашла поддержку со стороны министра туризма Николины Ангелковой.

Напомним, что, как мы сообщали ранее, с 15 июня Болгария открыла свои границы для граждан 34-х стран без обязательного карантина. С 25 июня и до конца сентября аэропорт Бургаса планирует обслужить более 10 тыс., а аэропорт Варны – более 6 тыс. чартерных рейсов, сообщила г-жа Ангелкова на пресс-брифинге.

Первые чартеры должны прибыть в Бургас 26 июня из Амстердама и нескольких городов Германии, а в Варну – 29 июня.

Кроме того, парламент Болгарии допустил возможность субсидирования государством по 35 евро за одно место на чартерных рейсах. «Это дает возможность продлить летний туристический сезон до конца октября», - заявила ранее Николина Ангелкова. Она сообщила, что Болгария ждет от Европейской комиссии единых указаний в отношении принятия туристов из стран вне ЕС – России, Украины, Молдовы, Турции.

Между тем, по сведениям Болгарского Национального радио, уже с начала следующей недели балканская страна начинает «интегрированную коммуникационную кампанию», цель которой – рекламировать Болгарию как круглогодичное туристическое направление. Компания продлится год и охватит рынки соседних стран - Германию, страны Вишеградской четверки, скандинавские страны, а также Россию, Украину и Белоруссию.

/TTOURBUS.RU