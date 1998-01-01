Эксперты: «Люди соскучились по туризму и культуре»

«Самое главное — это то, что музеи в нашем регионе открыты, а в парки можно приехать и погулять, - заявил журналистам председатель Комитета по культуре Ленинградской области Владимир Цой, говоря о ситуации в туристической сфере региона. - Причем интерес к экскурсиям оказался таким большим, что в отдельных случаях мы уже задумались о переходе на электронные билеты», - сообщает наш корреспондент на Северо-Западе.

По его словам, после открытия музеев в них наблюдается большой туристический поток. Правда, сейчас в них пускают лишь определённое количество посетителей, которое зависит от зоны. «Например, Выборгский район находится в «жёлтой» зоне и там разрешены экскурсии в группах до 10 человек. А в «красной» зоне могут быть обслужены экскурсионные группы лишь по семь человек, - пояснил он. - Однако очевидно, что постепенно мы возвращаемся к рабочему режиму».

В свою очередь, председатель комитета Ленинградской области по туризму Евгений Чайковский заявил о том, что на территории региона множество объектов показа задействовано в брендовых туристических маршрутах, которых уже насчитывается 12. «Люди соскучились по туризму и культуре, наблюдается большой наплыв индивидуальных туристов, - поделился он наблюдениями. - Этому способствует и то, что пока запрещено выезжать за границу и даже между регионами ездить сложно».

По его оценке, «внутренний туризм наверняка будет очень популярен и надо надеяться на то, что интерес и спрос к турам по России сохранятся тогда, когда снимут ограничения».

Мнение коллег подтвердила и и. о. директора Музейного агентства Ленинградской области Ольга Асанидзе. «Уже сейчас очень высок спрос на «крепостные» экскурсии и парковые музеи, - констатирует она. - В этой связи мы разработали очень много улично-пешеходных экскурсий, туров по экологическим тропам и т. д.».

При этом она уверена, что и в ближайшем будущем спрос будет не только на оффлайн, но и на онлайн-туры. Однако акцент в интересе клиентов, скорее всего, будет смещаться к активным видам отдыха.

В этой связи Евгений Чайковский сообщил: «Хотим разработать региональный маршрут от Выборгского замка до Ладожского озера, а также разрабатываем велосипедные маршруты по аналогии с европейскими, которые буквально накроют Ленобласть сеткой».

«Пешеходные, конные и другие активные маршруты востребованы до такой степени, что создаётся ощущение, что люди забыли про Кипр и резко пошли в походы», - завил он.

В свою очередь, Владимир Цой заверил, что практически во всех разрушенных дворянских усадьбах, расположенных на территории региона, уже ведутся активные реставрационные работы. По его словам, специалисты уже приступили к ремонту в Монрепо, а также разработали проект по реставрации Приютино.

«Есть большой проект по реставрации усадьбы Шестиногих в Бокситогорском районе, планируются работы в Рождествено. - сообщил он. - В ближайшие годы у нас есть большое количество проектов по реставрации музеев-усадеб, и мы будем этот план выполнять».

А Евгений Чайковский акцентировал внимание на ремонте уникальной усадьбы Витгенштейна в Дружноселье. По его славам, сейчас приводят в порядок парк, а затем планируется прокладывать там экотропы и создавать новые маршруты. Аналогичная работа ведется и в усадьбе Тайцы.

«Эти работы будут продолжены - хотим сделать там конно-велосипедный маршрут», - пояснил эксперт.

/TOURBUS.RU