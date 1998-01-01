Wizz Air открывает в Петербурге свою операционную базу

Уже в сентябре европейский лоукостер начнет летать из Северной столицы в Австрию, Данию, Норвегию, Швецию и на Мальту при стоимости билета от 25 евро

На состоявшейся вчера в Петербурге пресс-конференции генеральный директор Wizz Air Джозеф Варади заявил о том, что европейский лоукостер не только начнет в сентябре 2020 года летать по пяти новым маршрутам, но и откроет операционную базу в аэропорту Пулково, - cообщает наш корреспондент в городе на Неве.

«Сегодняшнее заявление подчеркивает стремление Wizz Air создавать все больше и больше недорогих туристических возможностей для российских путешественников, - сказал он. - Анонсирование новой базы в аэропорту Пулково и размещения современного воздушного судна подчеркивает важность российского рынка для нашей компании».

Глава Wizz Air не преминул сказать о том, что «компания заинтересована в долгосрочном стратегическом развитии в России и мы с нетерпением ждем еще больше пассажиров на борту наших авиалайнеров».

Суть такова: аэропорт Петербурга станет первой в России базой венгерского перевозчика и 32-й в мире. Wizz Air разместит в Пулково один самолет Airbus A320, а вместе с открытием базы авиакомпания с 18 сентября 2020 года запустит пять новых рейсов из Северной столицы в Зальцбург (Австрия), Копенгаген (Дания), Осло (Норвегия), Стокгольм (Швеция) и на Мальту.

Рейсы будут выполняться в рамках режима снятия ограничений на полеты иностранных авиакомпаний по седьмой степени свободы воздушного пространства.

Комментируя это событие, генеральный директор ВВСС Леонид Сергеев сообщил: «Мы рады укреплению позиций Wizz Air на рынке Петербурга».

«Сегодня «Пулково» имеет беспрецедентные условия для развития зарубежных низкобюджетных авиакомпаний, - уверен он. - Прежде всего, это режим седьмой свободы воздуха, дерегулирование тарифов на обслуживание международных рейсов и электронные визы для посещения Петербурга и Ленинградской области туристами из 53 стран».

По его оценке, операционная база Wizz Air в Пулково создаст новые возможности для расширения маршрутной сети перевозчика и увеличит количество вариантов прямого авиасообщения Петербурга с европейскими городами. «Как только ситуация в мире стабилизируется, активное развитие перевозчика в Петербурге и долгожданный запуск новых маршрутов будут стимулировать туристические, деловые и культурные связи между Россией и зарубежными странами», - убежден Леонид Сергеев.

Что касается деталей, то рейсы в Осло, Стокгольм и на Мальту будут осуществляться из Петерубрга по вторникам, четвергам и субботам, а в Зальцбург и в Копенгаген — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

За исключением Зальцбурга, куда летать начнут с 18 сентября, все остальные направления станут доступны с 19 сентября. Анонсируемая перевозчиком цена — от 24,99 евро в одну сторону (за исключением Мальты, куда улететь можно за сумму от 29,99 евро.

/TOURBUS.RU