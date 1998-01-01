Зарина Догузова: “Страны, которые являются очень популярными направлениями для отдыха, не готовы открыть границы для нас”

Зарубежные страны пока не спешат открывать границы для россиян, сообщила в ходе сегодняшней встречи с журналистами глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Ни мы, ни руководство страны не собираемся ограничивать искусственно выезд наших граждан за рубеж. Уверена, это заявление председателя правительства продиктовано исключительно заботой о людях. Но мы проводили видеосовещания с коллегами из других стран и определили, что такой готовности с 1 июля или другой четкой даты принимать российских туристов у них нет.

Те страны, которые традиционно являются очень популярными направлениями для отдыха, не готовы открыть с нами границы в обоюдном порядке», — рассказала она в интервью телеканалу РБК.

Г-жа Догузова отметила, что Россия в любом случае не смогла бы открыть границы с другими странами без окончательного решения Роспотребнадзора. «Как только они скажут, что угрозы жизни и безопасности наших граждан нет, а страны готовы принять наших туристов, то со стороны Ростуризма не будет никаких препятствий. Это наше конституционное право», — подчеркнула она.

На вопрос о возможном взаимном открытии границ с Турцией глава Ростуризма заявила, что не получала от коллег из этой страны никаких официальных бумаг о готовности принять россиян. «В июне точно не будут принимать российских туристов. Они сами заявили, что не готовы принимать гостей из других стран.

По поводу июля: есть ряд заявлений о якобы готовности, но официальных бумаг на этот счет мы не получали. Даже, если бы мы были готовы отправлять наших туристов в Турцию, то власти страны не присылали никаких уведомлений», — заключила она.

При этом глава Ростуризма отметила, что финансовые потери отечественной туристической отрасли из-за пандемии коронавируса составили за полгода не менее 1,5 трлн. рублей.

«Цифра финансовых потерь пока расчётная, окончательных цифр нет, потому что впереди еще полгода. Очень многое будет зависеть от того, как пройдет сезон: будет ли въезд - не будет. Скорее всего - нет, чем да. Пока очень много непонятно, мы только запускаем туристический сезон внутри страны.

Какой-то окончательный прогноз стоить сложно, но мы понимаем, что у нас годовой оборот отрасли туризма составляет 3,7 трлн. рублей. У нас полгода выпало, поэтому уже можно говорить о потерях в 1,5 трлн. рублей. Надеюсь, мы эти потери наверстаем к концу следующего года», — сказала она в интервью.

По словам г-жи Догузовой, туризму в России необходимо расти ускоренными темпами, потому что общий оборот отрасли 3,7 трлн. включает и въездной туризм. «Если предлагать какую-то совсем дерзкую идею, то я бы предложила бесплатное оформление электронных виз в качестве антикризисных мер на весь следующий год», — подчеркнула она.

/TOURBUS.RU