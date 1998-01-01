Новости

Туристический сезон в Болгарии может продлиться до конца октября

На болгарском побережье ждут первые чартеры из Германии и Нидерландов

Корреспондент «Новой газеты» на Балканах Геннадий Габриэлян передаёт для «Турбизнеса»:

Летний туристический сезон начался в Болгарии практически без туристов, однако отраслевой министр - Николина Ангелкова считает, что он может продлиться дольше обычного.

С 15 июня Болгария открыла свои границы для граждан 34-х стран без обязательного карантина. С 25 июня и до конца сентября аэропорт Бургаса планирует обслужить более 10 тыс., а аэропорт Варны – более 6 тыс. чартерных рейсов, сообщила г-жа Ангелкова на пресс-брифинге.

Первые чартеры должны прибыть в Бургас 26 июня из Амстердама и нескольких городов Германии, а в Варну – 29 июня.

Министр напомнила, что парламент Болгарии допустил возможность субсидирования государством по 35 евро за одно место на чартерных рейсах. «Это дает возможность продлить летний туристический сезон до конца октября“, - заявила Ангелкова. Она сообщила, что Болгария ждет от Европейской комиссии единых указаний в отношении принятия туристов из стран вне ЕС – России, Украины, Молдовы, Турции.

Между тем, по сведениям Болгарского национального радио с 22 июня Болгария начинает «интегрированную коммуникационную кампанию», цель которой – рекламировать Болгарию как круглогодичное туристическое направление. Компания продлится год и охватит рынки соседних стран, Германию, страны Вишеградской четверки, скандинавские страны, а также Россию, Украину и Белоруссию.

Напомним, что, как мы сообщали ранее, согласно приказу министра здравоохранения Болгарии на территорию страны с целью "туризм" без обязательного 14-дневного карантина могут въезжать через все пограничные пункты граждане Австрии, Нидерландов, Германии, Польши, Греции, Дании, Румынии, Эстонии, Словакии, Словении, Венгрии, Финляндии, Кипра, Франции, Латвии, Хорватии, Литвы, Чехии, Люксембурга, Исландии, Норвегии, Лихтенштейна, Швейцарии, Сан-Марино, Андорры, Монако, Ватикана, Сербии и Северной Македонии.

Список будет дополняться в зависимости от развития эпидемиологической обстановки и решений правительства Болгарии.

Требовать у иностранцев справки об отсутствии «ковида» Болгария не будет: при въезде туристов попросят заполнить декларацию о том, что они проинформированы об эпидемиологической обстановке и принимают все условия.

/TOURBUS.RU