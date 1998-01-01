На восстановление петербургского туризма потребуется до двух лет

Оценивая перспективы отрасли, председатель Комитета по развитию туризма города на Неве Сергей Корнеев заявил, что «турпоток восстановится - я нисколько в этом не сомневаюсь». Однако подчеркнул, что если UNWTO оценивает перспективы восстановление мирового туризма в период от четырех до шести лет, то «наша цель - достичь этого за полтора-два года», - сообщает наш корреспондент в Северной столице.

Согласно прогнозам, в этом году Петербург может потерять до 80% турпотока, а при благоприятном развитии событий, с учетом эпидемиологической ситуации, до 50%.

По мнению г-на Корнеева, желание туристов на первых порах максимально обезопасить себя от нежелательных контактов Северная столица может использовать с пользой для себя, поскольку располагает большим санаторно-курортным комплексом. «Будем уделять ему большое внимание», - заявил глава питерского туризма.

При этом он подчеркнул, что «у Петербурга в партнерстве с Ленинградской областью есть предложения по всем видам туризма».

Говоря о роли отрасли в экономике Петербурга, Сергей Корнеев сообщил, что «прямой вклад туризма в ВРП города в прошлом году составил 4,4% (209 млрд. рублей)». По его оценке, туризм дает самый большой мультипликативный эффект, поскольку обеспечивает работой большое количество смежных отраслей, дает толчок развитию креативных пространств и целых территорий города и обеспечивает рабочими местами не менее 100 тыс. человек. «Туризм не только существенная экономическая часть жизни города, но и один из главных драйверов его развития», - заявил он.

При этом Марина Левченко, глава компании «Тари Тур», недавно заявляла о том, что при снятии ограничений Петербург станет одной из наиболее востребованных туристических дестинаций. «Поскольку в первую очередь люди будут стараться выбрать не слишком дальние путешествия, а одним из основных их требований станет соблюдение мер безопасности, Северная столица им вполне подходит, - считает она. - На ближайшие месяцы есть очень интересные в ценовом отношении предложения».

Связано это, в частности, с тем, что гостиницы города сейчас делают потенциальным постояльцам очень выгодные предложения, стараясь привлечь их доступными ценами.

Так, в середине июля в Петербурге можно снять номер в отеле уровня 5* на Невском проспекте всего за 7 тыс. рублей — такого не было давно. А бюджетный номер в хорошем отельчике уровня 3*, расположенном в центре города на Неве, и вовсе обойдется в 2 тыс. рублей в сутки.

«Город готов принимать гостей — теперь вопрос только в том, когда будут сняты ограничения на посещение его достопримечательностей, - считает менеджер компании «Путешествуем вместе» Марина Делицой. - Ведь если музеи закрыты, концертов нет, а в парки не пускают — сильно не поотдыхаешь».

Вместе с тем Юнис Теймурханлы, владелец отеля «Гельвеция», уже написал, что «туристы все равно едут». По его оценке, во многом этому способствует когда-то «раскрученный» «Интуристом» бренд «белых ночей»: хотя с того времени прошло уже несколько десятков лет, многие до сих уверены, что приехать в Петербург надо обязательно в этот период.

/TOURBUS.RU