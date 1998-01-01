Несмотря на кризис, российские авиакомпании не хотят повышать цены

Говоря о восстановлении пассажиропотока, одни авиаперевозчики надеются на достаточно быстрый его рост, а другие полагают, что былых объемов удастся достигнуть, как минимум, через год. При этом практически все уверены: в нынешней ситуации, несмотря на желание побыстрее «отыграть» экономические потери, повышать стоимость перевозки нельзя, - сообщает наш специальный корреспондент.

В частности, в одной из недавних онлайн-конференций председатель совета директоров аэропорта Внуково Виталий Ванцев заявил, что «авиакомпании не могут летать с загрузкой в 60%: если она меньше 77% - полет бессмысленный. Рынок диктует условия - и с ним вредно бороться».

Что касается цен, то он уверен: «Если мы увеличим стоимость билетов - пассажиры уйдут на железнодорожный транспорт, откуда мы их лет 15 переманивали».

А его мнение по поводу перспектив таково: пассажиропоток уровня 2019 года будет достигнут, в лучшем случае, весной-летом 2021 года. «И дело не только в пандемии, но и вообще в текущем экономическом кризисе», - отмечает он.





В свою очередь, Игорь Дубин, руководитель отдела обслуживания в аэропорту департамента пассажирского опыта Utair, констатирует, что «в летней программе нами планируется порядка 140 направлений, из которых 108 - в обход Москвы».

«В основном, соединяем регионы с южными городами: очень надеемся, что будут послабления и мы отвезем наших пассажиров на отдых, - делится он. - После 1 июня объемы начали восстанавливаться и мы видим, как понемногу продажи начали расти. А вот ожидать повышения цен не стоит: считаем, что выше цены по отрасли не станут и будем стараться делать свой билет как можно дешевле, т. к. цена при текущей экономической ситуации имеет для пассажира большое значение».

Ростислав Петров, руководитель коммерческого отдела «Руслайн», оценивает текущий объем продаж как 30% от уровня прошлого года. «Считаем, что опасения или пессимистичный прогноз далек от реальности, - несмотря на это, говорит он. - Предполагаем, что внутренний рост будет подогреваться отсутствием возможности поехать за границу. И очень надеемся, что к концу сезона цифры будут на уровне прошлого года. А то и больше». Что касается ценообразования, то он уверен: процесс будет зависеть от конкуренции. «Чем больше будут ограничительные меры - тем более дорогими будут билеты, отели, автобусы, - считает эксперт. - А если регион «открывается» и выставляются дополнительные емкости - цены падают».

По оценке Анастасии Дюмулен, директора по связям с общественностью в AZUR Air, в ближайшие летние месяцы не стоит ожидать полетов за границу. «Но это та самая возможность, благодаря которой можно увидеть красоты нашей большой страны, - подчеркивает она. - Впервые в своей истории мы открыли регулярные внутренние рейсы в Сочи из пяти регионов России, а также регулярные рейсы в Хакасию».

При этом она, как и ее коллеги по отрасли, абсолютно убеждена в безопасности полетов на лайнерах. «Современные воздушные суда обладают такой системой рециркуляции воздуха, что в самолете заразиться какими-либо инфекциями крайне сложно», - констатирует она.

/TOURBUS.RU