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16 июня
“Интурист” открыл продажу туров еще в десять регионов России
Среди новых маршрутов — разработанные ранее для иностранных гостей туры в Мурманск и на Байкал
Туроператор «Интурист» существенно расширил ассортимент туров на внутрироссийских направлениях, - рассказали нам в пресс-службе старейшего отечественного оператора. Помимо популярных Сочи, Анапы, а также курортов Крыма и экскурсионных туров по Золотому кольцу для бронирования теперь доступны экскурсионные туры в Мурманcкую область, Самарскую область, республику Карелия, Новгородскую и Ленинградскую области, Калининград, Татарстан, республику Хакасия, Камчатку и в Бурятию на озеро Байкал. Отдохнуть и поправить свое здоровье путешественники смогут в здравницах Алтая и санаториях Балтийского моря в Калининградской области, а также на Финском заливе в Ленинградской области и на курортах Кавказских Минеральных вод.
Стоимость четырехдневного тура на Байкал с выездом из Иркутска с тремя ночевками и питанием стартует от 20 000 руб. на человека, а трехдневные выходные на Янтарном побережье в Калининградской области стартуют от 6500 руб. на человека.
Коме того, в ассортименте туроператора появились новинки на популярных туристических направлениях, таких как Санкт-Петербург, тур «Морская столица России», посвященный параду на День военно-морского флота, круизы по Карелии и однодневные туры на о. Валаам.
Первые дни продаж показали, что российским туристам во многом интересны те же самые маршруты, спрос на которые активно рос у гостей из-за рубежа. Так, популярностью пользуются экскурсионные туры в Казань и по республике Татарстан различной продолжительности, а также туры в Мурманскую область с путешествием за полярный круг. Лидерами продаж являются короткие экскурсионные и релакс-туры выходного дня.
Как отметил в беседе с нами исполнительный директор «Интуриста» Сергей Толчин: «Временное закрытие въездного туризма освободило значительные ёмкости на популярных туристических маршрутах, что дополнительно позволило нам сконцентрировать свои усилия на внутренних направлениях и предложить российским путешественникам как новые маршруты, так и те ресурсы, которые были популярны у иностранных туристов. Например, традиционно высоким спросом у зарубежных гостей пользовались туры в Мурманск и на озеро Байкал. Теперь все они доступны нашим путешественникам».
Напомним также, что в сезоне лето-2020 «Интурист» запустил бронирование туров в Сочи на базе чартерной программы авиакомпании - партнера Azur Air из пяти российских городов, а также чартерную цепочку в Анапу на крыльях авиакомпании - партнера Red Wings.
/TOURBUS.RU