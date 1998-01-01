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Тунис начинает прием иностранных туристов с 27 июня

Все иностранцы, которые прибудут на отдых вТунис, должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус

Туристы, прибывающие в Тунис с момента открытия границ 27 июня, должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус, сообщает Офис по туризму страны.

«Туристам необходимо будет предоставить отрицательный тест ПЦР, срок сдачи которого не более 72-часов. Кроме того, им придется пройти процедуру измерения температуры по прибытии в аэропорт Туниса. Перед посадкой в самолет в своей стране они должны будут заполнить бланки, связанные с состоянием здоровья», — говорится в сообщении турофиса.

Кроме того, согласно новым правилам, к перевозке и приему туристов допускаются только автобусы и отели, соблюдающие протокол по санитарной безопасности Ready & Safe. Экскурсии разрешены организованным группам в сопровождении гида.

Как напомнили в турофисе страны: «В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в стране правительство Туниса приняло решение об открытии морских, сухопутных и воздушных границ с 27 июня 2020 года".

Ранее сообщалось, что уже с 4 июня в стране заработали отели, кафе и рестораны с соблюдением санитарного протокола Ready & Safe. Максимальная вместимость отелей, ресторанов и транспортных средств для перевозки туристов составляет при этом 50%.

"Перед входом в отель у туристов полностью продезинфицируют багаж, а также измерят температуру – если она 38 градусов и выше, в отель не допустят. В лифте могут одновременно находиться до двух человек. В ресторанах минимальное расстояние между столами должно быть 2,5 метра, самообслуживание рекомендовано заменить на "а-ля карт", — сообщили в турофисе.

Отметим, что в 2019 году Тунис посетило 9,5 млн. иностранцев, что на 13,6% больше, чем годом ранее. Из них – 635 тыс. россиян, на 5% больше, чем годом ранее.

Россия заняла второе после Франции место по числу туристов и первое – по длительности пребывания.

/TOURBUS.RU