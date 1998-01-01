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Взносы в фонды персональной ответственности туроператоров уменьшены в четыре раза

Решение о снижении размера взносов принято в рамках поддержки «выездных» туроператоров в нынешней кризисной ситуаци

Правительство РФ скорректировало размер взносов туроператоров, работающих в сфере выездного туризма в фонды персональной ответственности: в 2020 году он составит 0,25% общей цены туристского продукта против действовавшего ранее 1%, сообщает пресс-служба кабинета министров.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

"Обязанность создавать фонды персональной ответственности появилась у туроператоров, занимающихся выездным туризмом, в 2017 году. Такие фонды формируются для возмещения ущерба туристам, если туроператор не выполнит обязательства по договору. Отчисления рассчитываются исходя из общей цены туристского продукта за предыдущий год", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, "решение о снижении размера взносов принято для того, чтобы поддержать туроператоров в ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции".

"Развитие туристической отрасли сейчас в зоне особого внимания правительства. 8 июня на оперативном совещании с вице-премьерами Михаил Мишустин поручил заняться системным развитием этого важного сектора экономики. Акцент будет сделан на создание туристической инфраструктуры в России", — напомнили в пресс-службе.

"Также председатель правительства анонсировал комплекс мер для поддержки туроператоров, работающих как в сфере внутреннего, так и в сфере выездного туризма. Эти инициативы вошли в общенациональный план действий по восстановлению экономики", — говорится в сообщении.

«С учетом того, что 2019 год был для туроператоров неплохим с точки зрения оборотов, это важное распоряжение, существенно снижающее нагрузку на участников рынка в апреле 2021 года, — отметили в пресс-службе страхового агентства «КС Групп». - Ранее наше агентство обращалось в Ростуризм с инициативой о снижении взноса в 10 раз (до 0,1%), обосновывая это крайне высокой единовременной нагрузкой на бизнес».

В то же время эксперты, которых сегодня цитируют электронные СМИ, отмечают, что ощутимый эффект от новой меры получат только наиболее крупные компании, чьи взносы достигают сотен миллионов рублей. По сути, речь идет об их целевой поддержке, считают эксперты.

Ранее г-н Мишустин заявлял, что туристическая отрасль, несмотря на урон, нанесенный пандемией, остается одной из самых перспективных отраслей российской экономики.

В апреле Ростуризм оценил совокупный объем недополученных российским турбизнесом доходов за полгода в 1,5 трлн. руб. В том же месяце правительство выделило Ростуризму 3,5 млрд руб. на субсидирование туроператоров.

Согласно проекту антикризисного плана кабмина, для поддержки туристической отрасли власти готовы с 1 января 2021 года снизить ставку НДС до 7% для компаний, что приведет к выпадающим доходам бюджета в объеме 11,7 млрд руб. в будущем году. Предприятиям гостинично-туристской сферы, согласно документу, планируется возместить половину платежей по процентам и отсрочить выплаты основного долга по ранее выданным кредитам на период с июля по декабрь текущего года.

/TOURBUS.RU