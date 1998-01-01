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16 июня
Петербургская навигация так и не началась
По мнению экспертов, недополученная прибыль владельцев петербургских судоходных компаний может исчисляться сотнями миллионов рублей
Вплоть до конца июня экскурсии по рекам Мойка и Фонтанка, каналам города и Неве запрещены. И хотя на заседании рабочей группы оперативного штаба по транспорту в конце мая открыть внутреннюю пассажирскую навигацию намеревались, положительное решение так и не было принято, - сообщает наш корреспондент в Северной столице.
«Если нам разрешат работать хотя бы с конца июня, больше 20% того, что заработали в прошлом году, получим вряд ли», - оценивает ситуацию генеральный директор компании «Аква-Экскурс» Владимир Филиппов.
По его мнению, весь пассажиропоток с некой степенью условности можно разбить на три больших части. Примерно по 30% - иностранцы и гости из других регионов России, а оставшиеся 40% приходились на петербуржцев.
«В этом сезоне очевидно, что гостей из-за рубежа не будет вовсе и рассчитывать в качестве пассажиров, в основном, придется на горожан», - считает директор компании «Петроград» Николай Предтеченский. И Владимир Филиппов с ним согласен: по его оценке, появление даже жителей других российских регионов в Петербурге в значимых объемах случится не ранее середины-конца июля.
Ситуация для «прогулочников» действительно патовая: уже в середине октября найти желающих прокатиться по каналам Петербурга может не оказаться. В результате, как считают эксперты, недополученная прибыль владельцев судоходных компаний может исчисляться десятками (если не сотнями) миллионов рублей. «Скорее всего, из-за отсутствия спроса часть флота так и не будет спущена на воду, - считает Николай Предтеченский. - Особенно проблемной в сложившихся условиях может стать эксплуатация «Метеоров»: вполне вероятно, что некоторые из них в эту навигацию так и останутся не у дел».
При этом Владимир Филиппов полагает, что большую часть прогулочного флота хозяева все же спустят на воду. «С точки зрения организации процесса без разницы, спускать на воду 10 или 15 судов — все равно кран надо нанимать, - замечает он. - Однако очевидно, что пассажиров в этом году будет гораздо меньше».
И хотя загадывать рано, как эти, так и другие специалисты убеждены: если в навигацию на реках и каналах в 2020-м удастся перевезти миллион человек - уже будет хорошо. А вот в том, что объемы 2019-го будут потеряны, как минимум, на 35-40% не сомневается никто.
По экспертной оценке, высокая конкуренция за клиента вполне может привести к тому, что начнется демпинг. «Уже сейчас я вижу, что появляются предложения со скидкой в 20-40% от вполне адекватной и определяемой высоким качеством услуги цены, - говорит Николай Предтеченский. - Поэтому не исключаю, что вместе с открытием навигации начнется и ценовая война».
В свою очередь, Владимир Филиппов говорит о том, что «завтра» открыть прогулочную навигацию все же не получится. «Есть убедительная просьба к властям хотя бы за неделю до старта пассажирской навигации разрешить технический, без пассажиров, заход теплоходов во внутренние реки и каналы Петербурга, -говорит он. - Это необходимо для того, чтобы перевозчики могли подготовиться к началу работы».
По его словам, им нужно расставить понтоны-причалы, организовать пункты посадки-высадки и т. п. «Для того чтобы это сделать качественно и без ненужной спешки, необходимо, как минимум, 4-5 дней, - продолжает он. - И если нам загодя не позволят осуществлять технические заходы, мы дополнительно потеряем почти неделю».
При этом специалисты уверены: большая часть крупных судоходных компаний даже в сложившихся условиях выстоит.
Причем скорее смогут приспособиться к постковидным условиям средние и мелкие предприятия — они зачастую гибче в управлении и не обременены большой «надстройкой», которую в нынешних условиях «кормить» наиболее проблематично.
/TOURBUS.RU
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