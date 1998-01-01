Эксперты: «Главные запросы туристов сейчас — на безопасность и информацию»

Главный тренд международного туризма — безопасность путешественника. Уверенность в этом высказала большая часть экспертов, принявших участие в открытии, организованной Profi.Travel и АНТОР.

При этом подавляющая часть специалистов убеждена, что именно обеспечение безопасности путешествия станет основным требованием как со стороны организаторов тура, так и туристов, - сообщает наш корреспондент в Северной столице.

Оценивая перспективы, Илья Богачев, региональный директор по инновационным проектам «Амадеус – информационные технологии» (Amadeus Россия), назвал три основных запроса со стороны клиентов. «Первый - запрос на безопасность, второй — на информированность, а третий — на возврат к нормальной жизни, - пояснил он. - В настоящее время людям зачастую очень не хватает прямого диалога с кем-то, кто может предоставить им информацию напрямую».

По его мнению, сохраняется интерес клиентов как к традиционным направлениям отдыха, так и к новым. «Люди интересуются теми местами, где они еще не бывали», - уверен он. Однако, по его словам, возвращению к прежнему состоянию отрасли будет долгим и плавным. «Даже в Китае спрос пока растет плавно и нельзя говорить о том, что произошел всплеск туризма,. - говорит он. - Но в долгосрочной перспективе и у туристов, и у игроков со стороны индустрии есть желание вернуться к нормальному состоянию дел».

Дмитрий Смирнов, председатель АНТОР и координатор Управления по туризму правительства Макао в РФ, согласился с тем, что «турист, и в том числе из России, будет искать безопасного отдыха».

«Это факт, от которого никуда не деться, - отмечает он. - И хотя по части самоизоляции Макао, в котором плотность населения одна из самых больших в мире, не очень подходит, но зато ковида в этой дестинации фактически не существует».

По его словам, всего за время пандемии в Макао заболели коронавирусом лишь 45 человек, последний из которых выписан из больницы уже около месяца назад. «Несмотря на это, город полностью закрыт: приехать в него сейчас могут только некоторые категории китайцев при соблюдении очень строгих карантинных мер.,- говорит он. - Однако восстановления туризма все ждут».

Намерение возродить туризм подтвердил и Райко Ружичка, директор Национального туристического офиса Республики Хорватии. «Вчера созванивался с коллегами в Хорватии: они говорят, что у них такое чувство, как будто коронавируса и не было,- констатировал он. - Открыто более 320 гостиниц, пляжи, рестораны и все прочее».

По его оценке, страна «открывается» постепенно: сначала разрешили путешествовать внутренним туристам, а с 15 июня — всем жителям Шенгена. «Следующий шаг, которого мы очень ждем - открытие Хорватии для России»,- заявил он.

В свою очередь, Айри Мотокура, глава Японской национальной туристической организации (JNTO) в Москве, подчеркнула: «для нас приоритет - безопасность гостей».

По ее словам, «наверняка будут предприниматься все меры для того, чтобы люди чувствовали себя в безопасности — ее станут обеспечивать в первую очередь».

Что касается визы, то, по ее мнению, порядок ее выдачи и правила для россиян сохранятся — никаких изменений после того, как отменят ограничения, не ожидается. «Средний срок оформления в 4 дня и небольшой набор документов — все будет по-прежнему»,- сообщила она. И высказала уверенность в том, что после получения возможности путешествовать в Японию россияне станут больше ездить и в ее «глубинку», в регионы.

/TOURBUS.RU