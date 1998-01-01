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15 июня
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Онлайн-викторина «Баден-Вюртемберг – «Солнечная сторона Германии» продолжается


Дорогие коллеги!

Германия начинает постепенно открывается, смягчает режим карантина. Уже обсуждаются возможные даты возобновления международного авиасообщения. Есть реальное ощущение, что ситуация меняется к лучшему. Один из примеров – посылка с призами для победителей викторины, которая пришла в Медиахолдинг «Турбизнес» из Штутгарта.

 

В ней находятся: туристская сумка с подарками, три сумки Goodie Bags с подарками, кожаная обложка для паспорта, сувенирные фигурки Миккк-Мауса от парка «Европа», модельки автомобиля Mercedes-Benz из музея этого автобренда, фирменная кожаная обложка для паспорта и несколько ваучеров на скидки в ресторане аэропорта Штутгарта и торговом городке Outletcity Metzingen.

 

Мы решили провести награждение участников викторины, успешно ответивших на все вопросы в два этапа.

Подарки планируем разыграть еще до открытия авиасообщения между нашими странами. На места они будут доставлены курьером или Почтой России.

 

Те, кто получат подарки, не будут исключены из списка, а смогут принять участие во втором этапе, когда между всеми участниками будут разыграны ваучеры для получения двух бесплатных авиабилетов по маршруту Москва-Штутгарт-Москва. Ваучеры можно будет получить онлайн.

 

Срок участия в викторине предварительно продлен до 1 августа, до этой даты пройдет первый этап розыгрыша. О его дате мы объявим особо.

Поэтому приглашаем уже сейчас, не откладывая, на сайт www.stuttgart-airport-quiz.ru для участия в викторине.

 


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