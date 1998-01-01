Ирина Соловьева сменила Дмитрия Горина на посту гендиректора холдинга «Випсервис»

Дмитрий Горин, возглавлявший холдинг 12 лет, продолжит работу в качестве председателя Совета директоров компании

Как стало известно нашему порталу, в холдинге «Випсервис», крупнейшем российском консолидаторе по продаже авиационных и железнодорожных билетов, а также туристических и сопутствующих услуг, объединяющим более 13 тыс. субагентов, сменился генеральный директор.

Генеральным директором холдинга назначена Ирина Соловьева, ранее занимавшая пост исполнительного директора холдинга.

Ирина факультет иностранных языков МГПУ им.В.И.Ленина (специализация - романо-германские языки). Бизнес-образование: EMBA, IBS. До прихода в холдинг - управляющий директор по странам СНГ, Interbrand Zintzmeyer & Lux.

В 2003 и 2004 гг входила в ТОП-200 лучших маркетинговых директоров России по версии Ассоциации менеджеров России. Имеет многочисленные профессиональные награды.

Ирина начала свое сотрудничество с холдингом в 2011 году в качестве руководителя команды консультантов, отвечавшей за проведение ребрендинга.

В 2012 Ирина перешла работать в холдинг сначала в должности клиентского директора, затем руководителя ключевого бизнеса холдинга - субагентского.

В 2017 году Ирина стала операционным директором, расширив свою зону ответственности до управления основными бизнесами и управляющей компанией.

В свою очередь хорошо известный в туристических кругах Дмитрий Горин, возглавлявший холдинг с 2008 года, продолжит работу в компании качестве председателя Совета директоров.

«Большой опыт представления и защиты интересов холдинга в общественных и государственных структурах, активное участие в деятельности профессиональных сообществ помогут Дмитрию успешно достигать баланса интересов различных групп, заинтересованных в успешной деятельности холдинга. Возглавляемый Дмитрием Совет займется разработкой долгосрочной стратегии развития холдинга, оценкой и снижением рисков», - отметили в компании.

Как рассказал нам Дмитрий Горин, «будучи на своем посту, Ирина последовательно проводила реструктуризации и оптимизацию ключевых блоков холдинга, меняя бизнес-процессы для целей повышения эффективности и снижения операционных издержек, провела запуск нескольких стратегических для холдинга проектов – платформу управления наземными услугами ХотелСтар, платформу предиктивной аналитики Око, единый личный кабинет Субагента.

А сформированная ею молодая команда управленцев сегодня в полном составе проходит обучение по специальной программе МБА Высшей школы экономики без отрыва от производства.

то назначение – логичный шаг именно сегодня, когда холдинг успешно преодолел сложное время пандемии и готовится к новому качественному рывку».

Напомним, что холдинг «Випсервис» был образован в 1993 году. Сегодня «Випсервис» - это несколько успешных бизнес-проектов: субагентская сеть, корпоративное туристическое обслуживание, билетное онлайн-агентство, услуги индивидуального выездного туризма, учебный центр.

В качестве оператора «Випсервис» управляет федеральной сетью сервисных центров по бронированию авиационных и железнодорожных перевозок, а также двумя гостиничными проектами.

Ежегодно по проездным документам, выписанным при посредничестве холдинга, путешествует более 13 млн пассажиров.

/TOURBUS.RU



