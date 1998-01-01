Греция начала прием иностранных туристов

Греция открыла границы для иностранных туристов, но готовится к значительному падению турпотока по сравнению с прошлым годом, заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис, которого цитирует сегодня «Интерфакс».

"Мы пока не знаем, как сокращенный туристический сезон отразится на ВВП. Многое будет зависеть от того, сможем ли мы создать образ Греции как безопасного места, и будут ли туристы чувствовать себя здесь комфортно. Так или иначе, мы готовимся к значительному падению турпотока по сравнению с прошлым годом, когда приехало 33 млн. гостей", — сказал он на пресс-конференции для греческих и иностранных журналистов, которая прошла на острове Санторини.

Отвечая на вопрос, не поставит ли открытие страны для туризма под угрозу усилия правительства по сдерживанию пандемии коронавируса, г-н Мицотакис заявил, что "риски сохраняются в любом случае", но власти "делают все возможное". В частности, будет поддерживаться социальная дистанция и другие меры безопасности.

"Я считаю, что худшее уже позади, у нас нет необходимости в тотальной изоляции. В случае локальной вспышки инфекции у нас есть медицинская и гражданская инфраструктура для эффективной борьбы с ней", — сказал премьер-министр.

Он добавил, что за последние несколько дней в международном аэропорту Афин (он единственный принимал зарубежные рейсы) было проведено около 4 тыс. тестов на COVID-19 для всех прибывающих пассажиров. Только два теста дали положительный результат, оба пассажира были без симптомов.

«Надеемся, что в 2021 году у нас будет вакцина, но этот год будет непростым», — заключил г-н Мицотакис.

Как сообщают местные СМИ, сегодня возобновил работу аэропорт второго по величине города Греции - Салоники. Тестирование на вирус там происходит в зависимости от страны пассажира.

Прибывших из благополучных по COVID-19 стран тестируют выборочно, с остальных рейсов проверяют всех.

/TOURBUS.RU