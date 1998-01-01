Новости Германия и Франция cегодня открыли границы. Но не для всех Две соседние державы сняли ограничения для въезда европейцев, однако сохраняют ряд карантинных ограничений

С сегодняшнего дня Германия отменила последние ограничения на государственных границах - теперь граждане могут пересекать их беспрепятственно, как и было до пандемии заболевания, вызванного коронавирусом, - сообщает ТАСС. Как напоминает информагентство, ФРГ ввела ограничения на необязательные поездки за рубеж 17 марта. С тех пор на границах дежурили 6 тыс. сотрудников федеральной полиции. Почти 200 тыс. человек не пустили в ФРГ за последние три месяца, сообщил глава МВД Хорст Зеехофер. С середины мая режим пограничного контроля постепенно смягчали, теперь он отменен полностью. Также отменено предупреждение об опасности путешествий в 29 стран Европы (члены ЕС и Шенгена). Соответствующие предупреждения власти ФРГ выносят, когда считают, что обстановка в той или иной стране угрожает немецким гражданам. Отмена этого режима означает возобновление регулярных перелетов. Одновременно с этим до 31 августа сохраняется предупреждение на поездки в более чем 160 государств за пределами Европы. Это означает, что у жителей Германии не получится провести отпуск в странах Африки, Азии, Америки. До сентября будут возможны точечные исключения, если в какой-либо стране эпидемиологическая обстановка существенно улучшится. Открывая границы, власти ФРГ предупреждают, что гражданам самим придется решать возможные проблемы, если вторая волна вызываемого коронавирусом заболевания застанет их в поездке. Когда Германия в середине марта ввела ограничения, выяснилось, что за рубежом находятся около 240 тыс. немецких туристов. Их вывезли на родину за пять недель. МИД предупредили, что во второй раз такую акцию власти провести не смогут. Германия уже на протяжении нескольких недель постепенно смягчает запреты, которые были введены около трех месяцев назад из-за коронавируса. Во всех федеральных землях уже работают музеи, фитнес-клубы, бассейны под открытым небом, пляжи, отели, турбазы, рестораны, бары, магазины, детские сады и школы. При этом ограничения на социальные контакты пока действуют, остается в силе и масочный режим. В ФРГ коронавирусом заразились более 186,2 тыс. человек, 172 тыс. выздоровели, умерли 8,7 тыс. пациентов. Темпы распространения инфекции в стране сокращаются с мая, - отмечает «Интерфакс». Франция с понедельника также открыла границы для стран-членов Евросоюза, сообщают французские СМИ. В то же время определенные ограничения сохранятся для приезжающих из Испании, а также Великобритании, которые должны будут в течение двух недель находиться в самоизоляции. Границы со странами, не входящими в ЕС, но где "эпидемия находится под контролем", будут открыты 1 июля. Кроме того, Парижский регион теперь объявлен "зеленой зоной" — безопасной с эпидемиологической точки зрения. В связи с этим с понедельника там разрешено открыть все рестораны и кафе — не только веранды, но и их внутренние помещения. За время пандемии во Франции зарегистрировано 157 тыс. случаев заражения коронавирусом. Почти 30 тыс. человек скончалось, 72 тыс. выздоровели. Отметим, что члены Европейского союза, а также входящие в Шенгенскую зону Лихтенштейн, Швейцария, Норвегия и Исландия с сегодняшнего дня открывают не в полном объеме. Например, Испания до 21 июня пускает иностранцев только на острова, где эпидемиологическая обстановка в период пика пандемии была лучше, чем на материке. Дания разрешает въезд пока только жителям соседних Германии и Норвегии, и при условии бронирования проживания минимум на шесть ночей, Чешская Республика сохраняет ограничения на въезд жителей Швеции, а Греция сохраняет выборочное тестирование на коронавирус. /TOURBUS.RU

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