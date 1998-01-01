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12 июня
Кого пустят этим летом в Евросоюз?

Еврокомиссия опубликовала документ, регламентирующий въезд в ЕС граждан третьих стран


Корреспондент «Новой газеты» на Балканах Геннадий Габриэлян передаёт для «Турбизнеса»:

Интрига с допуском туристов в страны ЕС из-за его пределов разрешилась 11 июня очередной публикацией Еврокомиссии.

Она призвала власти входящих в союз стран, а также ассоциированных государств Шенгенской зоны (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария) сохранять действующий запрет на въезд для большинства граждан других стран до 30 июня.

 

Согласно документу, после этой даты начнёт работать «COVID-арифметика». Допуск будет зависеть от уровня заболеваемости – те, у которых ситуация с этим будет хуже, чем в ЕС, станут дожидаться выравнивания эпидемических показателей.

 

Первыми право въезжать в Большую Европу получат её ближайшие соседи –Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Северная Македония, Сербия и Черногория. Это произойдёт 1 июля.

 

Дальше белый список будет пересматриваться в соответствии с эпидемиологическими данными. Там, где ограничения на поездки продолжат действовать, государства-члены ЕС «должны обеспечить освобождение от них лиц, направляющихся на учебу, а также высококвалифицированных работников из стран, не являющихся членами ЕС, если их трудоустройство необходимо с экономической точки зрения, а работа не может быть отложена или выполнена за границей».

 

Еврокомиссия рекомендовала также государствам-членам завершить процесс снятия ограничений на свободное передвижение внутри союза и отменить внутренний пограничный контроль в ЕС к 15 июня.

/TOURBUS.RU

 

 


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