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11 июня
Замглавы МИД РФ: «Мы неизбежно придем к тому, что чартерные рейсы в египетские курортные города будут восстановлены»

Эксперты и представители египетского турбизнеса не надеются на нынешний летний сезон, но прогнозируют возвращение туристов уже осенью


По информации СМИ, президент РФ Владимир Путин 8 июня провел телефонные переговоры со своим египетским коллегой Абдель Фаттахом Сиси. Согласно сообщению сайта Кремля, последний раз лидеры двух стран беседовали 10 января.

Наряду с политическими вопросами были рассмотрены актуальные темы дальнейшего развития российско-египетского стратегического партнёрства. Обсуждались ли вопросы туризма, неизвестно.

 

Однако, как сообщает АТОР, уже 9 июня во влиятельной египетской газете «Аль-Ахрам» было опубликовано интервью специального представителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел России Михаила Богданова, в котором была обозначена позиция России относительно возвращения авиасообщения с Египтом.

 

Как заявил дипломат, в России искренне заинтересованы в скорейшем возобновлении «полноформатного авиасообщения с Египтом и активизации на этой основе туристических связей». Г-н Богданов напомнил, что до трагедии с российским самолетом в 2015 г. над Синаем почти три млн. россиян ежегодно отдыхало на египетских курортах.

 

По словам замглавы МИД РФ, за последние годы сторонами проделана значительная работа по расследованию причин катастрофы и повышению уровня безопасности воздушного сообщения. Однако из-за пандемии планы по восстановлению авиасообщения с курортами Египта были скорректированы.

«Тем не менее убежден, что мы неизбежно придем к тому, что чартерные рейсы в египетские курортные города будут восстановлены», - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

 

В то же время, по информации Ассоциации туроператоров, в настоящее время въездной туризм в Египте «стоит на паузе». О сроках возобновления международного авиасообщения власти страны не сообщают: количество новых случаев коронавирусной инфекции по-прежнему велико.

В этих условиях представители туристической отрасли страны стали говорить о необходимости возвращения туризма не летом, а уже в более конкурентном для Египта зимнем сезоне - с октября.

 

Чтобы привлечь иностранных перевозчиков, Министерство авиации Египта объявило о 50% скидках перевозчикам по операциям «взлет-посадка» в гаванях курортов Красного моря и о 20-процентных скидках на наземное обслуживание. Кроме того, египетская сторона обещает авиакомпаниям и льготные цены на авиатопливо, а также упрощенные процедуры при выдаче слотов. 

 

Кроме того, власти заговорили о необходимости создания специального фонда для продвижения египетского продукта, в том числе, для выплат по чартерным рейсам. Однако пока эта инициатива не нашла поддержки у местного турбизнеса.

 

В то же время эксперты АТО считают, что шансы Египта вернуться на российскую туристическую карту в предстоящем зимнем сезоне возросли. По их мнению, российским перевозчикам нужно компенсировать упущенные из-за пандемии доходы, а египетские курорты как раз то направление, которое позволит летать круглогодично. 

К тому же скидки, которые Египет сулит авиакомпаниям, будут особенно привлекательны для чартерных перевозчиков с их традиционно большим количеством рейсов, - считают эксперты.

/TOURBUS.RU


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