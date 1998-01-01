Эксперты: Внутренний туризм выиграет, если позволит погода и сохранится спрос

Оценивая перспективы «открытия» туризма в регионы России, эксперты констатируют: желание отправиться туда у россиян есть. Однако они подчеркивают местные нюансы и говорят о том, что многое будет зависеть от погодных условий, расторопности местных принимающих компаний и договоренностей между властями и Роспотребнадзором, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.

Так, Динара Хисматуллина, начальник отдела продвижения туристского продукта Госкомитета Татарстана по туризму, выступая в рамках организованной компанией «Туту.ру» онлайн-конференции, сообщила: в республике уже подготовили несколько новых турпродуктов. «В частности, речь идет о двухдневной программе «1001 удовольствие за выходные», которая предоставляет возможность путешествия в 13 районов и реализуется по фиксированной в 2200 рублей, – рассказала она. - Таким образом, у жителей самой республики появилась прекрасная возможность узнать наш любимый Татарстан еще лучше».

Второй продукт для туристов из российских регионов - уникальное предложение «2+1»: при бронировании более чем двух ночей в отеле третью турист получает в подарок. «Там достаточно большой список отелей - от 5-звездочных до хостелов, - делится эксперт. – В этом же пакете есть предложение -25% на наши кафе и рестораны, и все это заведено на нашу digital-платформу Tatarstan Tourist Pas» - мобильное приложение, в котором представлены все эти отели и рестораны».

По оценке Динары Хисматуллиной, если к названному добавить двухчасовую экскурсию по центру Казани, в ходе которой гид знакомит с городом, «это идеальная история для туриста, который приедет в Татарстан».

В свою очередь, Татьяна Сажаева, эксперт в сфере гостеприимства и туризма, замечает: на Алтае многое будет зависеть от погоды. «Традиционно летний сезон на Алтае - 80-90 дней, и если отрасль заработает после 22 июня – останется полтора месяца.. – констатирует она. – Когда говорят про сезон на Алтае до конца октября - такого в моей 20-летней практике в туризме не бывало: даже идеальная погода (что немаловажный фактор, влияющий на турпоток на Алтае) сезон не увеличит».

По ее оценке, при позитивном сценарии (открытие хотя бы 22 июня, жаркое лето, открытие бассейнов и пляжей, заполненные чартеры и повышенный отложенный спрос), турпоток на Алтай в целом по сезону будет в пределах миллиона гостей при средней продолжительности поездки в 3-4 дня. «Алтаю может помочь то, что здесь проще выполнить новые рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма: отдельно стоящие дома и коттеджи, летние домики и бунгало на территориях, удаленных от массового пребывания гостей - такого на Алтае много», – резюмирует она.

А Дмитрий Богданов, председатель комиссии в Общественном совете при Ростуризме и руководитель сочинского санатория «Знание», констатирует, что «процесс пошел, но понятно, что в июне все объекты размещения останутся в глубоком минусе».

«Сам факт того, что мы открылись - уже очень хорошо, - говорит он. - Интерес к запросам на июль, на август и на осень растет, и теперь многое зависит от того, как быстро будут сниматься ограничения и восстановится транспортная доступность региона».

При этом специалисты уверены, что многое будет зависеть и от договоренностей между местными властями и Роспотребнадзором. То, что трения между ними есть, показывает как практика Петербурга, так и, к примеру, Крыма. В частности, когда в одном из выступлений министр курортов и туризма республики Вадим Волченко сказал о том, что открытие межрегионального туризма состоится на втором этапе снятия ограничений, руководитель управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская тут же заявила, что он откроется только на третьем.

И точку в этом споре поставило только решение «сверху»: как известно, в Крым внешних туристов решили пустить с 1 июля. В этой связи Вадим Волченко уже заявил, что «курортный сезон в Крыму может продлиться до ноября. Если поэтапно и плавно запустим сезон, он не закончится в сентябре-октябре».

/TOURBUS.RU