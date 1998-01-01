Без иностранных гостей болгарский туризм ожидает катастрофа

Пляжи Солнечного берега, несмотря на начавшийся сезон и снижение цен, сегодня пусты

Корреспондент «Новой газеты» на Балканах Геннадий Габриэлян передаёт для «Турбизнеса»:

Руководители отраслевых организаций подписали Хартию болгарского туризма - 2020. Документ представляет собой дорожную карту для «ответственного, скоординированного и безопасного перезапуска» болгарского туризма в контексте пандемии СOVID-19.

«Необходим рестарт болгарского туризма – и модели развития, и модели управления», - заявила в интервью Болгарскому национальному радио Полина Карастоянова, исполнительный директор Национального совета по туризму.

Она предупредила, что без международной составляющей текущий год может оказаться катастрофическим для Болгарии, а туризм «не сможет обновиться».

В апреле 2020 года, в условиях действия чрезвычайного положения, объявленного 13 марта, в Болгарии функционировало всего 506 отелей вместимостью более десяти человек с 15 тыс. номеров в них на 28.6 тыс. мест, свидетельствуют опубликованные на этой неделе данные Национального института статистики.

По сравнению с апрелем 2019 года количество функционирующих отелей сократилось на 75.3%, а количество мест в них – на 81.9%.

Общая заполняемость отелей в апреле 2020 года составила 6.1%, снизившись по сравнению с апрелем 2019 года на 16.8 процентных пункта.

Самая высокая заполняемость была в отелях категории 1-2 звезды – 8.2%, за ними идут 3-звездные с 5.6% и 4-5-звездные с 3.4%. Доходы отелей в апреле составили 2.3 млн. левов, снизившись по сравнению с апрелем 2019 года на 95.5%.

Туристический сезон на крупнейшем курорте Болгарии - Солнечном берегу начался 1 июня без туристов, передаёт bTV. Пляжи со спасателями и новыми ценами практически пусты, хотя шезлонг стоит теперь всего 4 лева (2 евро).

В другом репортаже Болгарское национальное телевидение высказывало предположение, что большая часть курортов на побережье и в горах Болгарии в этом сезоне не откроются вовсе из-за отсутствия бронирований – как международных, так и внутренних: те, кто всё же собирается путешествовать, предпочтут, как считают туроператоры, частные апартаменты и гостевые дома.

/TOURBUS.RU