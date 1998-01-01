Первого июля в Крыму начнут принимать туристов

Крым начнет принимать туристов из других регионов России 1 июля, сообщил глава республики Сергей Аксенов. "С 1 июля граждане Российской Федерации смогут приехать в республику Крым на отдых в рамках межсубъектового туризма. Отели и другие средства коллективного размещения могут уже сегодня начинать продавать путевки. Соответствующий указ будет опубликован сегодня", — написал Аксенов на своей странице в "Вконтакте", - сообщает «Интерфакс».

При этом он обратил внимание, что туристы и руководители объектов курортной сферы должны соблюдать меры безопасности и рекомендации Роспотребнадзора.

Ранее во вторник Аксенов сообщил, что с 15 июня отменяется обязательное помещение в обсерватор на две недели всех приезжих из других регионов России.

Крым в начале месяца начал подготовку к курортному сезону, который будет запускаться в три этапа. Первый предполагает открытие 15 июня санаториев и отелей исключительно для местных жителей.

В свою очередь первый замминистра курортов и туризма Республики Крым Игорь Котлин сообщил СМИ, что открытие пляжей, то есть участков береговой полосы, которые благоустроены и закреплены за пользователями, планируется также с 1 июля. Он также добавил, что номерной фонд, инфраструктура гостиниц и санаториев готова к приему туристов.

Он заметил, что при запуске санатории и гостиницы должны руководствоваться рекомендациями Роспотребнадзора. Среди них – тестирование персонала и прибывающих туристов, а также рекомендации, которые касаются бассейнов, инфраструктуры, пляжей.

Лояльные цены позволят обеспечить загрузку санаториев и отелей Крыма, однако исключать подорожания в пик сезона 2020 года нельзя, считает в свою очередь министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

"К этому надо разумно подходить, потому как мы понимаем, что платежеспособность сейчас снизилась, возможности у людей изменились. Я думаю, что серьезного подорожания отдыха не произойдет. Безусловно, если какой-то ажиотажный спрос в августе будет, то повышение цены не исключено, но сейчас сказать это сложно", — процитировала министра его пресс-служба в среду.

Продажи по Крыму у многих компанией и отельеров уже открыты, - сообщает АТОР. После новости об открытии турсезона с 1 июля, отмечают в компаниях, туры в Крым начнут покупать.

«Но нужно понимать, что турпоток не образуется в одночасье, сразу, как скажут, что можно ехать. Туристам нужно согласовать отпуск, принять решение о поездке, решить личные дела. Думаю, о приемлемой загрузке (от 70%) в отелях Крыма можно говорить не ранее 15 июля, если сезон стартует 1 июля», - отмечает Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин».

«На данный момент открытия Крыма ждут те тысячи туристов, чьи туры были перенесены с апреля-мая и начала июня и те, кто приобрёл туры на лето по акциям раннего бронирования. Прогнозируем, что после появления информации об открытии курортов для жителей других регионов спрос начнет расти. Он уже вырос на фоне позитивных новостей - с понедельника по вечер вторника заявок на отдых в Крыму уже больше, чем за весь май», - сообщили в пресс-службе туроператора «Интурист».

По данным туроператоров, отельеры Крыма сейчас заняли выжидательную позицию. О ценообразовании пока никто не говорит, т.к. уровень спроса еще предстоит оценить.

Некоторые объекты не исключают вероятность роста цены в пик сезона. В некоторых отелях применяется динамическое ценообразование. Но пока туроператоры прогнозируют цены на уровне прошлого года, -сообщает АТОР.

Отметим, что в Крыму с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Обязательная самоизоляция для жителей была введена 3 апреля и закончилась 17 мая. Диагноз COVID-19 был подтвержден в регионе у 457 человек, 14 больных скончались.

/TOURBUS.RU