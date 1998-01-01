Новости Реджеп Эрдоган: «Россияне соскучились по Турции, они хотят приехать, откройте границы» Президент Турции активно лоббирует интересы турбизнеса своей страны

По информации АТОР, Президент Турции Реджеп Эрдоган рассказал в интервью турецким СМИ о том, как Турция борется с коронавирусом. Так, в стране зафиксирован рост производства медицинского оборудования, а к концу года стоит задача увеличить количество больниц в 30 крупных городах Турции. По мнению г-на Эрдогана, развитие медицинской сферы даст толчок для бума оздоровительного туризма, который сможет покрыть дефицит, возникший из-за позднего старта пляжного туризма. Глава Турции также сообщил, что он ведет переговоры с Россией, Германией и Великобританией о приезде туристов из этих стран. В частности, президент Турции заявил, что во время недавнего телефонного разговора с Владимиром Путиным он «попросил российского лидера разрешить россиянам поехать в Турцию». «Россияне соскучились по Турции, они хотят приехать, откройте границы», – так прокомментировал прессе г-н Эрдоган свое обращение к Путину. По его словам, на тему туризма также были переговоры с британским премьером Борисом Джонсоном. Вопрос возращения туристов будет поднят и во время предстоящей беседы с Ангелой Меркель. Как подчеркивает г-н Эрдоган, пока что «Германия сопротивляется». По неофициальной информации АТОР, Турция готовится возобновить авиасообщение с Россией с 15 июля, однако этот срок многие эксперты пока еще ставят под сомнение. О том, что Турция настойчива в вопросе открытия авиасообщения с Россией и «камбэка» туризма говорит и факт последних переговоров глав МИД двух стран. Турецкие СМИ сообщают со ссылкой на свои источники, что 8 июня министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу и его российский коллега Сергей Лавров обсудили вопросы туризма на фоне коронавирусного кризиса. По сообщению МИД РФ, стороны «условились поддерживать плотную координацию в процессе поэтапного восстановления двустороннего сотрудничества». Отметим, что в 2019 году в Турции побывало 7 млн российских граждан. Россия – въездной рынок «номер один» для Турции. По количеству туристских прибытий россияне уверенно опережают страны Европы, Ближнего Востока и ЮВА. Между тем второй по численности въездной рынок - немецкий — этим летом, похоже, Турции не светит. Сегодня МИД ФРГ сообщил, что правительство Германии в свете пандемии коронавируса решило продлить предупреждение для туристических поездок немцев за пределы Евросоюза до 31 августа,. "Сегодня правительство решило продлить действие предупреждения для стран за исключением ЕС, шенгенской зоны и Великобритании до 31 августа. В отличие от наших европейских соседей с остальными странами мира мы не располагаем данными, критериями и процессами согласования, которые позволили бы обеспечить путешествия без ограничений и без просчитанных рисков", — сказал глава МИД ФРГ Хайко Маас, его цитирует пресс-служба министерства. По словам министра, власти ФРГ «не хотят рисковать и опасаются, что летом граждане ФРГ снова окажутся за границей по всему миру и заразятся коронавирусом». /TOURBUS.RU

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