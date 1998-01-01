Таиланд открыл пляжи

Как сообщило нашему порталу Туристическое управление Таиланда (TAT) , в связи с улучшением санитарно-эпидемиологической ситуации в стране правительство приняло решение постепенно снимать ограничения, введенные в период карантина и открывает общественные пространства.

Начали работу некоторые туристические достопримечательности и возобновилось транспортное сообщение между провинциями. Количество случаев коронавирусной инфекции в Таиланде с каждым днем сокращается.

Всего на данный момент в Королевстве зафиксирован лишь 3121 случай заболевания коронавирусом, из них уже 2973 человек полностью выздоровели.

Генеральный секретарь Департамента здравоохранения Таиланда Панпимол Випулакорн подтвердила, что, несмотря на снятие некоторых ограничений, путешественники всё равно должны строго соблюдать правила личной гигиены, носить маски и регулярно мыть руки.

После нескольких месяцев карантина стали открываться и общественные пляжи. Так с этой недели можно посещать пляж Банг Саен в провинции Чонбури. Министерство здравоохранения Таиланда вместе с соответствующими учреждениями разработало рекомендации по работе туристических достопримечательностей и пляжей после снятия карантина.

Так количество туристов теперь будет ограничено и будет соблюдаться социальное дистанцирование. Число пассажиров на водных видах транспорта, таких как катеры и водные буксируемые аттракционы, будет меньше. Сотрудники общественных пространств должны носить защитную маску и перчатки, а также контролировать работу санитарных станций с антисептическим гелем и мылом. Общественные туалеты будут убираться не реже одного раза в два часа.

Пресс-секретарь Центра по управлению ситуацией Covid-19 (CCSA) Тависилп Висануйотин сообщил, что организациям, которые могут подтвердить соблюдение всем санитарно-эпидемиологических норм, будет разрешено досрочно возобновить работу.

Он также добавил, что CCSA обсуждает последний этап снятия ограничений и открытие таких общественных пространств, как бары и клубы. По предварительным данным, правительство планирует отменить режим чрезвычайного положения и комендантский час с 1 июля. В это же время предполагается открытие международного сообщения.