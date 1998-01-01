Северная столица: одни гостиницы продаются, другие открываются

Несмотря на неясность ситуации и туманные перспективы загрузки номеров, в городе на Неве не оставляют планов организации новых гостиниц. И уже на июнь 2020 года намечен старт проекта, в рамках которого на территории «Никольских рядов» появятся и новое общественное пространство, и третий по счету отель, - сообщает наш петербургский корреспондент.

Вместе с тем пока ситуация в сфере гостеприимства остается малопрогнозируемой. По итогам апреля загрузка отелей Петербурга составила, в среднем, всего 3-5%. И очевидно, что в мае она не будет резко отличаться: режим ограничений действует в городе на Неве до сих пор.

Неслучайно управляющая компания Sokotel LLC уже сообщила, что приняла решение о продлении закрытия двух питерских отелей (Solo Sokos Hotel Palace Bridge и Original Sokos Hotel Olympia Garden) до конца июня в связи с резким сокращением количества гостей из-за эпидемии коронавируса. «Все существующие бронирования будут переведены в Solo Sokos Hotel Vasilievsky». - резюмируют в компании.

Всего же, по данным международной консалтинговой компании в области недвижимости CBRE, проанализировавшей рынок гостеприимства совместно с Управляющей компанией Maris, еще в апреле 2020 года свою деятельность в Петербурге полностью приостановили 56 объектов размещения, обеспечивавшие 23% валового номерного фонда отелей категории 3-5*.

Однако инвестиционно-консалтинговая компания Ales Capital на днях объявила о старте нового проекта, который разработан совместно с бюро Miles&Yards, ранее создавшего концепцию популярного (в т. ч. у туристов) «Севкабель Порта». В комплексе зданий «Никольских рядов» «дворовая территория станет общественно доступной, и там будет установлено несколько павильонов, которые будут использоваться для выставочной и сервисной деятельности», - констатируют организаторы.

Кроме того, в комплексе под управлением одной из крупнейших международных гостиничных компаний InterContinental Hotels Group откроется новая гостиница «Театральная площадь» на 158 номеров, которая дополнит линейку уже действующих там отелей Holiday Inn Express и Meininger.

Вместе с тем другие собственники не отличатся оптимизмом: в мае этого года на разных сетевых ресурсах появились десятки предложений о продаже отелей. Как правило, к реализации предлагаются мини-отели и апартаменты емкостью до 15 номеров и стоимостью от 5 до 20 млн рублей. Но есть и гораздо более дорогие предложения.

В частности, желающие могут купить петербургскую гостиницу «Выборгская», которая состоит из 3-х прилегающих друг к другу корпусов общей площадью более 10 тыс. кв. м. Правда, она была выведена из туристического оборота еще задолго до коронакризиса.

По оценке руководителя направления гостиничного бизнеса JLL Яны Ухановой, «второй квартал 2020 года будет характеризоваться наиболее низкими показателями по году». «Если доходность на номер по московским гостиницам снизится, как минимум, на 65% за счет беспрецедентного уровня снижения спроса, для Петербурга будет характерно еще более резкое снижение ввиду того, что на II квартал приходится ПМЭФ и период белых ночей», - констатирует она.

В свою очередь, руководитель Rusland SP Hospitality Людмила Фролова отмечает, что в связи с ограничением зарубежного потока, переносом крупных деловых мероприятий на 2021 год и снижением деловой активности средняя загрузка гостиниц к концу года будет на уровне 40-45%.

«Скорее всего, в Петербурге это будет не менее чем на 20% ниже прошлогодних результатов», - полагает она.

/TOURBUS.RU