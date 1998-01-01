Премьер-министр Михаил Мишустин: “Мы готовы к открытию курортного сезона”

Эксперты опасаются, что связанные с пандемией ограничения будут мешать быстрому восстановлению туризма в России

"Мы готовы к постепенному открытию курортного сезона. С 1 июня во многих регионах уже возобновили работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию. Разработан план выхода российской туристической отрасли из режима карантинных ограничений" , —заявил премьер-министр Михаил Мишустин Мишустин на вчерашнем совещании с вице-премьерами, - сообщает «Интерфакс».

"Поручаю Ростуризму совместно с главами субъектов РФ оперативно проработать все оставшиеся вопросы по проведению курортного сезона и оказать содействие в организации приема гостей", — добавил он.

По его словам, туризм — одна из самых пострадавших, но при этом и одна из самых перспективных отраслей, и необходимо заняться ее системным развитием.

"У нас нет проблемы со спросом на внутренний туризм. Многие граждане хотят путешествовать по своей стране. Проблема — в нехватке качественной туристической инфраструктуры и сервиса по конкурентным ценам. Мы будем преодолевать этот барьер, активно поддерживая инвесторов отрасли", — подчеркнул премьер.

«В общенациональный план действий по поддержке экономики включены соответствующие меры. Среди них — льготные условия возврата ранее выданных кредитов туркомпаниям и расширение господдержки внутренних и въездных туроператоров», - заключил г-н Мишустин.

В свою очередь зампред правительства Дмитрий Чернышенко заявил на совещании с вице-премьерами, что туристическая отрасль в регионах России полноценно заработает для межрегионального туризма с 1 июля.

Как сообщил на совещании вице-премьер, правительство РФ поручило главам субъектов Федерации в течение недели подготовить планы открытия туротрасли своих регионов. "По вашему поручению мы уже дали указания главам субъектов федерации, и до 15 июня они подготовят планы открытия туристической отрасли в своих регионах. Эти планы они разрабатывают совместно с Ростуризмом, Роспотребнадзором и Минздравом. Важно, чтобы в регионах аккуратно, постепенно, с соблюдением всех необходимых мер безопасности возобновилась работа", — сказал он.

Г-н Чернышенко также напомнил, что с 1 июня уже открылись санаторно-курортные учреждения, у которых есть медицинская лицензия. "Ожидаем, что в ближайшие недели запустятся отели в половине регионов. Сегодня уже более 40 регионов соответствуют критериям открытия", — добавил он.

В то же время пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина считает, что связанные с пандемией ограничения будут мешать восстановлению туризма в России, а цены за туры могут вырасти в полтора-два раза.

"Сообщение вице-премьера Дмитрия Чернышенко о возобновлении с 1 июля межрегиональных турпоездок туроператоров, с одной стороны, порадовало, а с другой – вызвало немало вопросов по организации этого процесса. Например, когда откроются пляжи, гостиницы, музеи?", — сказала она.

"Самое разумное – с 1 июля открыть все пляжи и гостиницы и следить за эпидемиологической обстановкой. Тогда в августе-сентябре турпоток наладится. Что касается экскурсионных поездок, к примеру, на Байкал, Алтай, Камчатку, то они всегда стоили дорого, и сейчас перелеты дешевыми не станут. Если внутренний туризм по итогам года и вырастет, то не более чем на 10%", — считает эксперт.

По ее мнению, восстановлению туризма, в частности, будут мешать требования по соблюдению социальной дистанции. По словам г-жи Тюриной, до тех пор, пока в Москве и в регионах не появятся синхронные решения по открытию объектов и требованиям Роспотребнадзора, турбизнес не сможет начать нормальную работу.

"Многие соскучились по путешествиям, но и экономическое положение пошатнулось. Те, кто привык ездить по Италии, вряд ли поедут даже по Золотому кольцу, на эти туры цены соизмеримые. Россия, конечно, берет национальным колоритом – та же Камчатка, Алтай, но это уже другие деньги. А в Москву, например, до зимы ехать опасаются", — заключила эксперт.

/TOURBUS.RU